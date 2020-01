La storica "Rubinetteria Ferrero" di Farigliano chiude i battenti, il futuro di 26 lavoratori è in bilico

La storica “Rubinetteria Ferrero” di Farigliano chiuderà i battenti entro il 14 febbraio. Data in cui scadrà l’affitto per lo stabilimento. L’azienda circa un anno fa era passata in mano al gruppo Dell’Era di Brescia che aveva rilevato l’azienda a seguito di istanza di fallimento.



Per problemi legati, probabilmente, alla redditività e agli alti costi di intervento per adattare lo stabilimento che si occupa della produzione di valvole. Coinvolti nella vicenda sono 26 lavoratori.



“Questo, nonostante – spiega il segretario della Fiom Davide Mollo – “La bravura dei lavoratori più volta espressa dall’imprenditore che ha acquisito questa azienda.”



Nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio è stata organizzata un’iniziativa sindacale con presidio davanti allo stabilimento.