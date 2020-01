Viaggio a Parigi: le tappe da non perdere

Scegliere quale itinerario seguire per scoprire tutte le bellezze di Parigi è un esercizio arduo ma al tempo stesso piacevole, viste le tante meraviglie offerte dalla capitale francese. Dopo aver valutato i pacchetti viaggi di Expedia alla ricerca della soluzione migliore, si può iniziare a pensare a che cosa varrà la pena di vedere nella Ville Lumiere. A cominciare, per esempio, dai musei, e in particolare dal Museo d’Orsay. Da non perdere è la sezione dedicata ai pittori impressionisti, con le opere di Manet, di Monet e di Delacroix, ma non manca un’area per i post e i neo impressionisti come Seurat, Gauguin e Van Gogh.

Il Museo del Louvre

Ma quando si parla di musei di Parigi è inevitabile che la mente corra al Louvre, forse uno dei musei più famosi di tutto il mondo. La Gioconda di Leonardo da Vinci è solo una delle numerose opere d’arte che si possono visitare in questa struttura, con aree espositive catalogate su vari piani. Insomma, una tappa a cui è impossibile rinunciare se si sta visitando la capitale francese: è un vero piacere perdersi tra i dipinti e le sculture del Louvre, e di certo una sola mattinata non è sufficiente per scoprire ogni meraviglia.

La Sainte Chapelle

Nel novero dei luoghi che meritano di essere visitati a Parigi deve essere inserita anche la Sainte Chapelle, che non a caso l’Unesco ha inserito nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità da proteggere. Questo splendido capolavoro di architettura gotica presenta una navata a quattro campate che beneficia di una particolare illuminazione dovuta alla luce che filtra dalle vetrate risalenti al XIII secolo. Al centro della struttura, invece, domina la visuale il rosone, che certo non ha niente da invidiare in quanto a bellezza alle grandi vetrate.

Il Centre Pompidou

Se si è appassionati di arte, a Parigi non ci sono solo musei e chiese da scoprire. Tra le tappe obbligate, infatti, c’è anche il Centre Pompidou, un punto di riferimento per chi apprezza l’arte in ogni sua declinazione. Qui l’arte non viene solo messa in mostra, ma anche studiata e rappresentata. L’edificio in sé, poi, non può che catturare l’attenzione dei turisti, con il suo stile a dir poco avveniristico. Progettato e realizzato negli anni ’70, è il frutto di un progetto congiunto di Richard Rogers, architetto inglese, e del nostro Renzo Piano. Tra grandi vetrate e tubi colorati in acciaio, il Centre Pompidou si caratterizza anche per i suoi grandi spazi interni.

La Basilica del Sacro Cuore a Montmartre

Sulla collina di Montmartre si può trovare un altro dei simboli di Parigi, e non addirittura di tutta la Francia: parliamo della Basilica del Sacro Cuore, che può essere visitata da tutti senza che sia previsto il pagamento di un biglietto all’ingresso. Arroccata in cima a uno dei quartieri più peculiari della capitale transalpina, la basilica si trova su uno dei punti panoramici più affascinanti di Parigi, secondo solo alla Torre Eiffel e alla Torre di Montparnasse.

L’Arco di Trionfo

Infine, non si può andare via da Parigi se prima non ci si è fermati sotto l’Arco di Trionfo, di certo uno dei monumenti più amati della città. Ben noto a tutti gli appassionati del Tour de France, questo arco è il punto di partenza di dodici viali che si irradiano verso l’esterno, tra i quali quello dei Campi Elisi. L’Arco di Trionfo può essere ammirato non solo da fuori, ma anche dall’interno: chi lo desidera, infatti, ha l’opportunità di salire fino alla vetta dell’arco e osservare il panorama, dominando Parigi dall’alto.