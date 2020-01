Super Marta Bassino venerdì in allenamento a Prato Nevoso per le prossime gare di Coppa del Mondo

Prato Nevoso si prepara ad accogliere Marta Bassino. E lo farà domani, ‪venerdì 31 gennaio‬, sulla pista 3bis di Prato Nevoso. Dove Marta e altre atlete si prepareranno per il prossimo Gigante in Coppa del mondo. Con la campionessa di Borgo San Dalmazzo ci saranno anche Roberta Melesi e Karoline Pichler. Le tre azzurre saranno supervisionate dai tecnici di lunga esperienza: Deflorian e Simoncelli. Mentre tra gli ski men ci saranno anche Petrulli e Sberze.



Gian Luca Oliva della Prato Nevoso spa: “L’augurio è che l’allenamento sulle nevi del Mondolè porti fortuna a Marta. Contando anche sulla presenza del suo allenatore, Gianluca Rulfi. Ringraziamo lui e tutto lo staff per l’attestato di fiducia e stima nell’aver scelto Prato Nevoso per allenare Marta in vista delle prossime impegnative prove in Coppa del mondo”.