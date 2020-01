"Grazie ai medici del Santa Croce che mi hanno salvato la vita": la storia a lieto fine di Zaira, mamma di Busca, che ha subito tre delicati interventi dopo il parto (VIDEO)

“Grazie grazie grazie. Ai medici e a tutto il personale dell'ospedale. Non mi dimenticherò mai di loro”. Zaira Gjadri, operaia di 28 anni che vive a Busca, ha le lacrime agli occhi mentre racconta la sua storia. Con lei il marito Edison Mecuku, operaio di 30 anni, forse ancora più emozionato.

Questa mattina hanno riabbracciato il personale di Ostetricia, Ginecologia e Terapia Intensiva del Santa Croce. Quasi una famiglia per loro. Zaira infatti ha rischiato di morire per una rara complicazione al termine della gravidanza: un caso assai complesso che, secondo la letteratura scientifica, può portare al decesso nel 90% dei casi.

L'8 dicembre il ricovero e il cesareo d'urgenza. Il bimbo - Aaron il suo nome - stava bene, ma la mamma ha dovuto subire altri tre interventi e ha potuto abbracciare il piccolo soltanto due settimane dopo.

Guarda il video:

Un caso complesso di difficile gestione, avvenuto a poca distanza da un altro molto simile. Entrambi risolti brillantemente dalle équipe dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, con un intervento multidisciplinare che ha coinvolto ginecologi, chirurghi generali, anestesisti, infettivologi, ematologi.

Questa mattina la conferenza stampa in ospedale per presentare ai giornalisti le due belle storie a lieto fine. “Casi disperati, ma stanno bene tutti, mamme e bambini – ha raccontato il responsabile della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia Andrea Puppo -. Nel primo caso sono state necessarie alcune operazioni dopo il parto con un decorso complicato dapprima in terapia intensiva, poi in reparto”.

“Sono momenti che consentono di accrescere l’esperienza”, aggiunge il ginecologo Bruno Favilla.

Il secondo caso, che ha interessato una donna 31enne di origini marocchine, “la placenta aveva invaso totalmente le pareti dell’utero, divorandola, quasi con un comportamento tumorale”, spiega ancora Puppo. Dopo il cesareo è stato asportato l’utero con un intervento eseguito in sala ibrida. Oggi la donna sta bene ed è ritornata a casa.

“Entrambe le condizioni cliniche hanno messo in mostra le professionalità dell’ospedale di Cuneo”, spiega Giuseppe Coletta responsabile del blocco operatorio, mentre la responsabile dell’Anestesia Nicoletta Barzaghi mette in luce anche “la difficoltà gestionale del primo caso, a causa dell’insufficienza d’organo”.

Fondamentale la regia, il ruolo di coordinamento delle varie professionalità in campo. Alessandro Locatelli è direttore della Terapia Intensiva Cardiovascolare: “C’è stata una risposta organizzativa e clinica, con un’integrazione di risorse che rende possibile questa performance. Le tecnologie aiutano molto.”

“Mi metto al fianco dei professionisti - dichiara Monica Rebora, direttore sanitario di azienda a nome della Direzione Generale -. Alla nostra azienda Onda ha riconfermato 3 bollini rosa. La celebrazione migliore è la comunicazione di questi risultati. Ritengo sia importante informare la popolazione degli esiti e supportare i professionisti che dimostrano capacità e grande volontà di lavorare insieme.”

L’assistenza post-intervento alle pazienti è stata seguita dalle coordinatrici di Ostetricia e sala parto Federica Ferrero e del coordinatore della Ginecologia Patrizia Cometto.