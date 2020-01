A Piasco un incontro per genitori di bambini da 0 a 6 anni sul tema: "Di cosa accorgersi e quando?"

Una proposta concreta di guida per affrontare, dal punto di vista dei genitori, il "DI COSA ACCORGERSI E QUANDO" durante la crescita del bambino, nei diversi momenti della giornata, e il "COSA SI PUO' FARE" quando si ha il sospetto circa la presenza di difficoltà (rivolgersi ai professionisti, cambiare modalità educative, individuare giochi e strategie specifiche di supporto, saper monitorare il cambiamento, confrontarsi con i docenti, etc.), ragionando per 3 livelli di complessità (disturbo, difficoltà o "fatica fisiologica").

Obiettivo: fornire ai genitori strumenti concreti per conoscere la crescita del proprio bambino e saper agire in modo rapido ed efficace per incentivare il miglioramento.

Prevenire è meglio! L'incontro è organizzato dalle scuole dell'infanzia di Piasco, Manta, Villanovetta e Rossana.

Il prossimo 3 febbraio alle 20.45 presso la sala polivalente "F.Serra" di Piasco.

L'incontro, gratuito, si rivolge ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni

RELATORI:Dott.ssa S.Bergese, PSICOLOGA; Dott.ssa G. Bonada, NEUROPSICOMOTRICISTA; Dott.ssa M. Rinaudo, LOGOPEDISTA