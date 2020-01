Il Caffè Letterario di Bra entra nel libro di Raffaele Montanaro, “La musica mi ha salvato” (LiberFaber)

Vi ricordate quando il noto musicista torinese Raffaele Montanaro è stato ospite al Caffè Letterario di Bra? Era il 16 maggio dell’anno appena trascorso quando l’artista è stato intervistato dalla curatrice dell’evento Silvia Gullino, in tandem con Alessandro Mormile, Caporedattore della rivista L’Opera.



Ebbene, ora quella “straordinaria esperienza” è finita nella sesta ristampa del libro “La musica mi ha salvato” (LiberFaber), in cui Raffaele Montanaro ripercorre la sua carriera di compositore e pianista attraverso la narrazione dei momenti più significativi. Tra essi c’è, appunto, il Caffe Letterario di Bra.



In un capitolo aggiuntivo del volume, l’autore parla dell’incontro avuto in un bar di Torino con la nostra giornalista Silvia Gullino, che gli era stata presentata dal suo editore, Carlo Sonnino e di come, davanti ad un buon caffè e ad una donna “gentile, professionale e precisa”, avesse accettato di presentare la sua opera al Mondadori Bookstore di Bra.



Inutile dire che quella serata fu “un vero successo di critica e di pubblico”, come riportato nel libro, dove si trovano ancora tanti particolari, che consentiranno di far conoscere una volta di più l’appuntamento culturale braidese.



A riguardo, è intervenuta proprio Silvia Gullino: “Sono grata al maestro Montanaro per le bellissime parole che ha speso nei mei confronti e per il Caffè Letterario attraverso il suo libro. Non solo è un grande onore per me, ma per tutta la città di Bra”.



Sono tanti gli artisti che hanno sposato caffè e cultura, soprattutto letteraria. James Joyce e Italo Svevo, per esempio, amavano trascorrere molte ore nei caffè letterari di Trieste, frequentati anche da Kafka e da Umberto Saba. Da “La bottega del caffè” a “Le femmine puntigliose”, Carlo Goldoni parla del caffè come vero e proprio rito sociale, mentre Luigi Pirandello esprime la potenza narrativa del caffè nella poesia “L’ultimo caffè”. A Napoli il caffè sospeso è un’usanza comune e ha ispirato racconti e aneddoti di Luciano De Crescenzo.



La tradizione sembrava perduta, ma in realtà ha mutato forma e sopravvive ancora oggi. Nato sotto il segno dell’arte, del confronto e della convivialità, il Caffè Letterario di Bra è un’atmosfera, è una sensazione, è sicuramente un posto dell’anima. E coinvolge diverse generazioni di pubblico, perché all’odore del caffè e della carta stampata, si può unire il valore dell’amicizia e della familiarità. Da provare per credere!