A Saluzzo la giornalista Farian Sabahi, esperta in Medio Oriente

Mercoledì 12 febbraio alle 17,30 all’Interno due (in via Martiri) la Fidapa Saluzzo, invita all’incontro con la giornalista Farian Sabahi, esperta di problematiche del Medio Oriente, Caucaso e Asia Centrale.

Titolo dell’incontro, ad ingresso libero “Il Medio Oriente dopo l'assassinio del generale iraniano Soleimani”.

“Sabato 4 gennaio Qassem Soleimani è stato incenerito da un drone per volere del presidente statunitense Donald Trump. Il capo delle forze speciali dei pasdaran si trovava nell'aeroporto di Baghdad con altri miliziani sciiti, iraniani e iracheni. Il suo assassinio è stato applaudito dall'Isis e dai movimenti jihadisti, che vedono così eliminato il loro peggior nemico. Senza di lui, il Medio Oriente è meno sicuro. Di certo meno sicuro rispetto al 2003, anno dell'invasione dell'Iraq da parte della coalizione guidata dagli U.S”.

Se ne parlerà con Farian Sabahi, docente all'Università dell'Insubria e all'Università della Valle d'Aosta. La giornalista scrive per il Manifesto e per il Corriere della Sera. E' autrice di diversi volumi sul Medio Oriente, tra cui "Il bazar e la moschea. Storia dell'Iran 1890-2018" (Bruno Mondadori 2019) che sarà disponibile in sala a prezzo scontato.

La serata, informa la presidente della Fidapa saluzzese Marisa Russotti Gullino sarà anche l'occasione per ammirare le fotografie della mostra "Safar: viaggio in un Medio Oriente che non c'è più" esposte al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino dal 20 marzo al 30 giugno del 2019.