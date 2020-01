Bra: si installa un cassone per gli sfalci a San Michele

A partire da domani e per tutto il mese di febbraio 2020, presso l’area verde di frazione San Michele verrà posizionato un cassone per la raccolta degli sfalci da potature e scarti vegetali. Il Comune di Bra introduce così con un servizio supplementare in materia di raccolta rifiuti, rispondendo alla richiesta avanzata nei giorni scorsi dal Comitato di quartiere e motivata dalla necessità di smaltire quantitativi di sfalci superiori a quanto previsto per la stagione invernale. Tutto ciò a causa delle temperature più elevate rispetto alle medie di gennaio. Il servizio è gestito dalla società STR.