Bra, teatro per famiglie: al Politeama arriva “AzzurraBalena”

Prosegue la rassegna di teatro per famiglie “Apriti Sesamo” al Teatro Politeama Boglione di Bra. Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 16 arriva la favola di “AzzurraBalena”, una balena di cartapesta in un grande mare blu, per un’avventura tra fantasia e realtà.

AzzurraBalena è stata costruita con tanto amore e sentimento, al punto di rimanerle impresso, tra la colla e i fogli, il sogno di vivere il mare e i suoi abitanti. Ma riuscirà a diventare una vera balena soprattutto grazie al viaggio che farà per mare; un mare grande e accogliente, in grado di perdonare e di punire, di riscaldare e di riparare, il quale riserva sempre nuove sorprese. Un lungo viaggio, a partire dal Carnevale di Viareggio, attraverso il Mar Tirreno con incontri a sorpresa, per conquistare la vita.I biglietti per lo spettacolo – liberamente tratto dal libro ‘Nel blu di Azzurra’ di Leila Corsi e consigliato dai tre anni in su – sono in vendita a 5 euro per gli adulti accompagnatori, mentre i bambini entrano gratis. Ticket acquistabili al botteghino del teatro il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 19 oppure il pomeriggio prima dello spettacolo.

Info: Città di Bra – Ufficio Cultura e TurismoTel. 0172.430185 - turismo@comune.bra.cn.it