Carrù, al via al progetto per le scuole “FuturMakers: per un utilizzo sano e consapevole della tecnologia”

Dal 10 febbraio avrà inizio il progetto scuole 2019/2020 promosso dalla Banca Alpi Marittime. Titolo del progetto è “FuturMakers: per un utilizzo sano e consapevole della tecnologia”, pensato per l’apprendimento dei concetti basilari legati al mondo della programmazione.

Il progetto ha visto la manifestazione di interesse di oltre 23 scuole della provincia di Cuneo per un totale di circa 1.200 ragazzi, purtroppo le tempistiche e le modalità organizzative prevedevano un numero molto inferiore di partecipanti e i selezionati sono stati 170 ragazzi delle scuole medie e 76 delle scuole superiori di Centallo, Cervasca, Mondovì e Carrù. Gli studenti della Scuola Media saranno impegnati nella realizzazione di un contapassi con AppInventor, linguaggio appositamente ideato per facilitare la comprensione delle logiche della programmazione a bambini e ragazzi. Lo scopo del contapassi è di unire la tecnologia alla motricità, per promuovere una vita sana e non sedentaria.

Gli studenti della Scuola Superiore dovranno creare invece un navigatore. Si vuole in questo modo spiegare qual è il paradigma di programmazione dietro alla realizzazione di un videogioco e cosa vuol dire “programmare ad oggetti”. Lo scopo è di calcolare un percorso per raggiungere luoghi di interesse sportivo (piscine, palestre, campi da pallavolo, calcio, ecc.) per promuovere una vita sana attraverso un connubio di programmazione e motricità.

Entrambi i percorsi formativi costituiscono: un’innovativa modalità di avvicinamento al mondo della robotica e delle sue scienze applicate; un approccio significativo ad un particolare ambito professionale in continua evoluzione e uno strumento volto a promuovere un corretto stile di vita.

L’attività didattica sarà svolta dai coach di FuturMakers: Scuola di Tecnologia per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni, molto attenta ai temi della formazione. Il progetto nasce da un’iniziativa di Synesthesia, una delle più importanti digital factory torinesi dove il digitale fa parte del quotidiano con l’obiettivo di accompagnare, appassionare ed indirizzare le nuove generazioni ad un utilizzo consapevole della tecnologia e all’apprendimento di quelle che sono le competenze del mondo del futuro.

Si ringraziano le Scuole che hanno aderito alla proposta, con l’impegno di coinvolgere un numero sempre maggiore di classi, nelle prossime iniziative che verranno promosse da Banca Alpi Marittime e dedicate ai ragazzi di questa fascia d’età.