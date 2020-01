Giro d'Italia, Alba presenta il Comitato di Tappa

Le torri albesi che affacciano su piazza del Duomo illuminate di rosa, ad accogliere il trofeo “Senza Fine” (un nastro d'oro con incisi i nomi di tutti i vincitori della Corsa Rosa, al quale da 20 anni a questa parte a ogni nuova edizione ne viene aggiunto uno), esibito ieri - giovedì 30 gennaio - nella sala consiliare del palazzo comunale di Alba. Il tutto, come assaggio del piatto forte di domani mattina, sabato 1° febbraio, con la possibilità per chiunque lo desideri di ammirare la Maglia Rosa nell’androne del palazzo comunale.

Nel corso dell'incontro di presentazione del Comitato di tappa presieduto da Giulio Abbate, il sindaco Carlo Bo, insieme al vicesindaco Emanuele Bolla e al responsabile per la Provincia di Cuneo di RCS, Sergio Trossarello, hanno svelato ulteriori dettagli relativi al 30 maggio, quando la Città delle Cento Torri ospiterà la ventesima tappa del Giro d'Italia, la penultima, che ci si augura possa essere quella decisiva per l'assegnazione del titolo.

La partenza è prevista per le 11,10 da piazza del Duomo, per raggiungere il chilometro zero in corso Bra alle 11,20. Quindi, i 200 km che condurranno i ciclisti fino a Sestriere - con arrivo previsto tra le 16,50 e le 17,38, a seconda della velocità tenuta -, con un dislivello di 5.000 metri, inerpicandosi su per il Colle dell'Agnello, il Col d'Izoard e il Monginevro, toccando località come Cinzano, Pollenzo, Roreto, Marene, Savigliano, Sampeyre e Pontechianale.

"A breve formalizzeremo il Comitato esecutivo - ha affermato il presidente Abbate - che sarà composto da Liliana Allena, Marco Scuderi, Roberto Berzia, Diego Artusio e Marcello Strizzi". Accanto al Comitato esecutivo lavorerà un gruppo preposto all'organizzazione degli eventi collaterali della tappa, con il compito di coinvolgere gli sponsor, aperto a chiunque voglia dare un contributo. La presentazione ufficiale dei diversi appuntamenti sarà quindi presso il Teatro Sociale "G. Busca" di Alba.