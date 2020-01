Il Comune consegna ai neo 18enni di Cuneo una copia della Costituzione e della Carta Europea

Il 29 gennaio 2020 il Comune di Cuneo ha organizzato un incontro con i neo diciottenni residenti nel territorio comunale per consegnare loro una copia della Costituzione e della Carta Europea.

"La Costituzione è fatta di parole e idee scritte su fogli - dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili Domenico Giraudo - e come tali può sembrare lettera morta, ma, come dice uno dei nostri padri costituenti, Piero Calamandrei, perché si muova bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenerla viva."



Per coloro che, per qualsiasi motivo, non hanno potuto partecipare alla cerimonia di consegna, è prevista la possibilità di ritirarne una copia presso l’Informagiovani di Cuneo (in Via Santa Maria n. 1) durante le ore di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 - martedì e giovedì 14.30 - 16.30.



Il Comune di Cuneo offre ai giovani i seguenti servizi:

Inserimento di giovani volontari del servizio civile universale (per info: www.comune.cuneo.it/informagiovani/serviziocivileuniversale);

possibilità di inserimenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).

Inoltre è attivo lo sportello Europe Direct Cuneo (per info http://www.comune.cuneo.it/europedirectcuneo).