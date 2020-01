Nuovo crollo in galleria sulla A26: Assotrasporti chiede l’intervento immediato

Per fortuna non ci sono state conseguenze: qualche danno materiale al mezzo che ha investito la lamiera e un grande spavento, ma se l’ondulina fosse stata urtata da una macchina o, peggio ancora, da una moto, le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.

“Chi viaggia in autostrada continua a rischiare la propria vita” rammenta Secondo Sandiano, Presidente di Assotrasporti e vicepresidente vicario di Eumove. “Torno a citare la poesia di Ungaretti – Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie – per ribadire la gravità dell’emergenza venutasi a creare. A nome nostro e delle altre sette Associazioni e Confederazioni aderenti, rinnovo la richiesta di intervento immediato da parte del Governo con la dichiarazione dello stato d’emergenza e conseguente impiego del personale tecnico competente tramite il distaccamento per un giorno a settimana, per il rapido e indubbiamente indispensabile monitoraggio della rete viaria e ferroviaria nazionale”.