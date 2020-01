Per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale sulla statale 231 a Magliano Alfieri: quattro le auto coinvolte.

Il sinistro si è verificato intorno alle 20 di questa sera, venerdì 31 gennaio, tra località Sant'Antonio di Magliano Alfieri e Baraccone di Castagnito.

Sul posto i vigili del fuoco.

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico con le auto deviate di fronte alla zona artigianale prospiciente alla statale.

Non ci sarebbero feriti gravi.