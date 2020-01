Riconoscimento a Gianfranco Canvesio, in pensione dopo anni di impegno in Confartigianato Cuneo

Con una piccola “cerimonia” svoltasi lo scorso 27 gennaio, la presidenza territoriale e il consiglio di Confartigianato Imprese Cuneo hanno voluto tributare un riconoscimento e un sentito ringraziamento a Gianfranco Canvesio, a lungo dirigente – ai vari livelli – del sistema Confartigianato, giunto alla pensione e quindi decaduto dagli incarichi ricoperti.

Canavesio, fossanese, era rappresentante provinciale e regionale dei Carrozzieri, nonché consigliere nazionale per la categoria. In passato, nel quadriennio 2013-2017, era anche stato presidente della Zona di Fossano di Confartigianato. Sempre molto attento al mondo della formazione e convinto sostenitore dell’importanza di valorizzare il ruolo dei giovani, Canavesio è stato protagonista di tante azioni sindacali in favore del settore ed è stato il principale sostenitore e fautore dell’inserimento dei Carrozzieri quale categoria dell’Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte.

"Ringraziamo Gianfranco – ha commentato Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – per la passione, la competenza e l’impegno profusi in tanti anni “al servizio” dell’Associazione, dei Carrozzieri e del territorio. Tante le battaglie, svolte ai vari livelli, per tutelare la Categoria – affrontate con una preparazione e un entusiasmo encomiabile".

"Grande l’impronta lasciata sul territorio fossanese, – aggiunge il Comm. Clemente Malvino, presidente della Zona di Fossano, succeduto a Canavesio – in particolare nel rafforzamento del dialogo con enti e istituzioni locali e nello sviluppo di vari eventi e iniziative".

"Ringrazio colleghi e amici – ha concluso Canavesio – per la fiducia e la stima accordatami in questi anni. Essere artigiano è un qualcosa che ti entra dentro e sono certo che, anche se a riposo, continuerò ad impegnarmi, direttamente e indirettamente, per il nostro settore. Soprattutto, per cercare di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per il lavoro e per il nostro 'Valore Artigiano'”.