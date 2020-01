Alba, trasferito al "Santa Croce" di Cuneo l’uomo investito sulle strisce pedonali in via Ognissanti

Si sono aggravate nella notte, al punto di suggerire ai sanitari dell’Ospedale "San Lazzaro" di disporne il trasferimento in elicottero al "Santa Croce" di Cuneo, le condizioni del pedone che intorno alle ore 19 di ieri, giovedì 30 gennaio, è stato vittima di un investimento mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza del civico 24 di via Ognissanti.



L’uomo è stato travolto da un Suv proveniente dalla zona del cimitero e diretto verso il centro città, pochi metri prima del Centro Ricerche Ferrero. Una zona che già alcuni anni addietro fu teatro di un episodio simile e che viene riconosciuta da chi la frequenta come pericolosa in ragione del forte traffico e della velocità di chi la percorre, ma anche della presenza delle siepi che lungo diversi tratti del trafficato corso, dividono le due corsie di marcia, spesso riducendo la visibilità dei veicoli di passaggio.



L’uomo è stato soccorso dai sanitari dell’emergenza 118, mentre sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi del caso e sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



Secondo quanto riferito dal Comando albese l’incidente di ieri rappresenta il secondo investimento ai danni di pedoni registrato dall’inizio dell’anno dalla Polizia Municipale, dopo un primo episodio verificatosi in corso Europa.



Durante tutto lo scorso anno erano stati invece 18, su un totale di 141, gli incidenti rilevati dalla Municipale che avevano visto il coinvolgimento di un pedone.