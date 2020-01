Incisa una svastica sul presepe nelle ex scuole di Valdieri, il sindaco: "Gesto da mentecatti"

Una svastica incisa sul presepe di Valdieri, portato lo scorso mercoledì nei locali delle ex scuole medie, dove ha sede la "Casa delle associazioni", punto di ritrovo per tutta la valle.

Un via vai continuo di persone, chiunque potrebbe averla realizzata, anche se il sindaco Giacomo Gaiotti parla di ipotesi concrete, sulle quali il Comune sta facendo approfondimenti, su chi possa averla realizzata.

"Il parroco è certo che mercoledì non ci fosse. E' stata quindi incisa ieri, giovedì, sulle montagne del presepe. L'unica cosa che mi sento di dire è che si tratta di un gesto da mentecatti. Come si può commentare in altro modo una cosa del genere?", il commento del primo cittadino.