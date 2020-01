Segnalati incendi boschivi a Paesana e Bagnolo Piemonte: allarme già rientrato

Mattinata impegnativa per i Vigili del fuoco, nel Saluzzese.

I pompieri del distaccamento di Barge sono stati allertati per due presunti incendi boschivi e per un incidente stradale.

L’allarme roghi è scattato a Paesana e a Bagnolo Piemonte. Cittadini hanno segnalato alla centrale operativa di corso De Gasperi a Cuneo la presenza di fumo a Pian Munè di Paesana e a Montoso di Bagnolo Piemonte.

Giunte sul posto, le squadre dei Vigili del fuoco hanno appurato che entrambi i casi erano riconducibili a falsi allarmi.

Sempre a Bagnolo Piemonte, lungo via Cave, i pompieri sono intervenuti per un incidente stradale, con un’auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. Nel sinistro non si registrerebbero feriti gravi: i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato.