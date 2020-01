Temperature decisamente sopra la media, lunedì il termometro supererà i 20° C

L’alta pressione in questo weekend farà alzare notevolmente le temperature in montagna, complice l’azione del Foehn. Lunedì la giornata più calda. Poi a seguire un rapido ingresso di aria più fredda farà ritornare subito le temperature in media. Continua invece la mancanza di precipitazioni escluse le Alpi di confine e la Liguria di Levante, dove anzi ci saranno precipitazioni abbondanti.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 31 gennaio a lunedì 3 febbraio

Cielo irregolarmente nuvoloso, con nuvolosità maggiore su Alpi di confine tra torinese, Valle d’Aosta e alto Piemonte e Liguria centro-orientale. Piogge moderate e diffuse su Liguria orientale, anche piuttosto intense su Alpi di confine. Quota neve oltre i 1700/2000 m. In pianura domani ci sarà copertura nuvolosa quasi ovunque con possibili piogge deboli su alessandrino. Per il resto cielo sereno alternato a passaggi nuvolosi alti e velature. Possibili nebbie tra notti e mattine

Temperature in forte aumento in montagna, con valori anche 8/10 gradi oltre la media lunedì. Massime in pianura che saranno comprese tra i 14 e i 18° C, con punte di 20/23 °C nella giornata di lunedì. Minime anche in rialzo, generalmente oltre i 3 /5 °C. Localmente in caso di sereno e assenza di vento potranno scendere attorno allo 0. Qualche grado in più sulle coste.

Venti assenti o deboli di direzione variabile su pianure e coste. Locali raffiche di Foehn anche forti su Alpi.

Da martedì 4 febbraio

Nel corso della giornata arriverà aria più fredda dal Nord Europa, che farà ritornare bruscamente le temperature in media. Si attiveranno forti venti di Foehn con raffiche anche in pianura durante il passaggio frontale. Quindi nei giorni a seguire avremo temperature in media con gelate al mattino. Assenza di precipitazioni ovunque tranne sulle Alpi di confine dove la quota neve scenderà fino ai fondovalle.

