Che successo gli Audi Innovative Days Cup 2020

È stata un successo sotto tutti i punti di vista la quarta edizione di Audi Innovative Days Cup, svoltasi a Limone Piemonte sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Un week end di sole e di sci in cui Sportquattro Cuneo, concessionaria ufficiale Audi del gruppo Audi Zentrum Alessandria, ha presentato la manifestazione FIS femminile e maschile di Sci alpino in collaborazione con lo Sci Club “Ski College Limone Piemonte”.

La manifestazione è stata anche la cornice perfetta per conoscere da vicino alcuni dei modelli più accattivanti della Casa dei Quattro Anelli: la nuova Audi A1 citycarver, il crossover metropolitano ideale tanto sui percorsi urbani quanto sui tragitti offroad; Audi Q3 Sportback, con il suo animo urbano e le sue linee da vera coupé; Audi Q5 TFSI e quattro, con motorizzazione plug-in hybrid che garantisce efficienza e performance al top; Audi e-tron, il primo modello Audi completamente elettrico con prestazioni da vera sportiva.

Competizioni avvincenti ed esperienze esclusive

A presiedere le gare del circuito FIS-CIT femminili e maschili, è toccato a Stefano Dalmasso, direttore tecnico del rinomato club sportivo e da trent’anni punto di riferimento all’interno della Coppa del Mondo di Sci alpino.

Un appuntamento tra curve mozzafiato e discese emozionanti, all’interno di una delle migliori location invernali d’Italia destinato a centinaia di Giovani 1999-2003 e Senior che consolida ancora una volta l’eccellente rapporto tra Audi e gli sport invernali. Si è cominciato sabato 25 gennaio alle 9.30 con lo slalom gigante, sulla pista Armand (zona 1400).

Nella categoria maschile si sono imposti Andrea Paolo Calzati, Lorenzo Lanfranconi e Filippo Fusco, mentre nella femminile è stata Charlotte Audibert a conquistare il gradino più alto del podio, seguita da Gaia Blangero e Gaia Calzati.

Il giorno successivo, domenica 25 alle 9:30, sempre sulla pista Armand (zona 1400), si sono imposti Andrea Paolo Calzati, Sandro Tedeschi e Lorenzo Lanfranconi nella categoria maschile e Martina Piaggio, Giulia Currado Vietti e Giorgia Nosenzo nella femminile.

Emozioni a bordo pista con lo stand Sportquattro Cuneo

Per tutta la durata della manifestazione Sportquattro Cuneo di Borgo San Dalmazzo (CN), recentemente ampliata negli spazi, è stata presente a bordo pista e nel centro di Limone Piemonte, con la Nuova A1 citycarver, Audi Q3 Sportback, Audi Q5 TFSI e quattro e Audi e-tron.

Le auto in esposizione hanno destato grande curiosità e lo staff di Sportquattro Cuneo, concessionaria Audi ufficiale, è rimasto costantemente a disposizione per mostrare ai molti interessati tutti i dettagli di questi quattro eccezionali modelli all’avanguardia della tecnica e dello sport, proprio come scritto nel DNA Audi.