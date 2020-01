Il Comune di Fossano ospita la prima nazionale delle "Fondazioni" di Beppe Ghisolfi

Debutto in casa per la prima nazionale delle "Fondazioni" di Beppe Ghisolfi: nella Fossano dove 6 anni fa il banchiere oggi europeo e mondiale delle Casse di risparmio e dal 2016 fossanese onorario avviò il primo Manuale di educazione finanziaria - nella versione scolastica poi recepita da Nino Aragno - primo di una quadrilogia proseguita con "Banchieri" e "Lessico Finanziario" e oggi culminata nel "Manuale di navigazione sulle Fondazioni bancarie".

Un libro che da oggi è disponibile su Amazon e IBS in attesa di approdare nelle librerie, e che prosegue la felice e fortunata collaborazione tra Ghisolfi e la blasonata casa editrice saviglianese. La premessa è un anniversario: esattamente trent'anni fa, nel 1990, entrava infatti in vigore la legge numero 218 ispirata dal professor Giuliano Amato - predecessore di Guido Carli al vertice del ministero del Tesoro - e con la quale, per la prima volta nel nostro Paese, furono introdotte le Fondazioni di origine bancaria quale "scorporo" dalle Casse di risparmio e con l'obiettivo rispondente al principio di separare l'attività strettamente creditizia da quella a carattere sociale e istituzionale.

Tale normativa aveva l'obiettivo di rendere gli Istituti bancari parte di un processo di integrazione più ampia con il resto delle economie europee, che di lì a poco sarebbe culminata nella firma del trattato di Maastricht sull'Unione Europea: riconducendo l'attività creditizia in senso stretto al diritto commerciale e societario, e garantendo il radicamento territoriale attraverso l'operato, appunto, di Fondazioni titolate a detenere quote di partecipazione al capitale bancario stesso.

Alla legge Amato sono seguite ulteriori innovazioni sia legislative - le leggi Ciampi, Pinza e Tremonti - sia giurisprudenziali a opera della Corte costituzionale che ha contribuito in maniera pressoché decisiva a fissare l'inquadramento di diritto delle Fondazioni di origine bancaria come "investitori istituzionali" il più possibile indipendenti nell'economia reale complessiva del Paese, di cui le Banche sono una parte importantissima ma non il tutto.

"Dall'amico Beppe Ghisolfi una bella lezione di storia del diritto bancario", ha premesso Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione bancaria italiana - di cui Ghisolfi è stato vicepresidente prima di approdare agli attuali gruppi Europei e mondiali delle Casse di risparmio - ricordando anche che le Fondazioni bancarie si sono contraddistinte per essere fra i principali investitori istituzionali all'interno di un Capitalismo italiano altrimenti bisognoso di essere rafforzato e consolidato poiché basato su un sistema imprenditoriale diffuso e non adeguatamente capitalizzato.

La riprova del ruolo delle Istituzioni fondative sta nel fatto che ogni giorno sia la stampa generalista sia quella specialista dedicano uno spazio più o meno ampio alle decisioni assunte dagli enti di origine bancaria e alle nomine che li riguardano.

Per questo motivo, il manuale di navigazione di Beppe Ghisolfi rappresenta non soltanto una straordinaria opportunità di alfabetizzazione finanziaria in un settore centrale dell'economia reale bancaria, ma un'occasione di riflessione su trent'anni di storia del capitalismo italiano e sulle sue prospettive prossime future dove il Piemonte - grazie al ruolo dell'Acri, l'associazione delle Casse di risparmio italiane oggi guidate da Francesco Profumo, presidente della Compagnia San Paolo di Torino al quale il libro di Ghisolfi dedica un capitolo importante - può esercitare un protagonismo di rilievo. Appuntamento quindi giovedì 20 febbraio a partire dalle ore 17: introdurrà il sindaco di Fossano Dario Tallone che dialogherà con l'autore.