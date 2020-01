Serie TV da guardare nel 2020: le tre serie di quest’inizio anno

Negli ultimi anni le persone sono molto più attratte dalle serie tv anziché dai film veri e propri. I motivi sono diversi. Un fattore fondamentale, però, è sicuramente il coinvolgimento del telespettatore. La serie ha tempi molto più lunghi del film (per quanto sia lungo questo) e di conseguenza può approfondire più i diversi argomenti, abbondando di descrizioni, di suspence. Il fatto stesso che ci sia una pausa fra una puntata e l’altra è motivo di attesa per chi segue la serie che diventa, per certi versi, una “dipendenza”. Con lentezza si fa entrare le persone nella psicologia dei personaggi a cui chi segue la serie pare quasi di conoscerli.

Il 2020 si prospetta un anno spumeggiante per quanto concerne le serie tv e il clamore che le notizie sulle stesse hanno suscitato ne sono la prova lampante. Oltre alle nuove stagioni di serie già conosciute e avviate che stanno lasciando con il fiato sospeso gli appassionati, quest’anno partiranno anche nuove serie inedite. Vediamo una panoramica su quali saranno le migliori serie TV su Sky che gli amanti del genere non devono assolutamente perdersi.

Le migliori serie TV di queste prime settimane del 2020

The New Pope

Prosecuzione di The Young Pope, uscirà quest’anno The new Pope di Paolo Sorrentino una produzione Sky in collaborazione con HBO e Canal+ che sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 31 gennaio. La nuova mini serie ambientata fra i corridoi del Vaticano, che accontenterà anche i più “fedeli”, si preannuncia accattivante e coinvolgente. Questo si sa già perché ne sono già stati fatti vedere due episodi alla Mostra del Cinema di Venezia con grande successo. E c’era da aspettarselo visto che la serie vanterà due attori di livello come Jude Law e John Malkovich. Fra segreti, intrighi, profili enigmatici, la paura di una moderna guerra santa e il fanatismo il tema è attuale e coinvolgente.

The Outsider

In uscita il 12 gennaio (su HBO) c’è anche The Outsider una serie tratta da un’opera di Stephen King (del 2018) scritta da Richard Price e prodotta da HBO. La vicenda è un giallo che si snoda in una piccola cittadina. Qui si indaga su un omicidio terribile di un bambino di 11 anni fra enigmi, tracce e questioni inspiegabili. La serie è partita con un boom di audience dovuta forse anche al cast d’eccellenza con Ben mendelsohn, Ralph Anderson, Jason Bateman, Cynthia Erivo, Paddy Considine, Bill Camp.

Zero zero zero

Il 14 febbraio parte anche la nuova serie di Stefano Sollima che tratta sempre il tema d’azione riuscendo a coinvolgere, appassionare e tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori. La vicenda rincorre una partita di cocaina dalla vendita, al viaggio, al pagamento narrando le storie dei protagonisti che sono coinvolti, trafficanti di cocaina prevalentemente. La singolarità della serie è data da una logica e dalle regole nel mondo dell’illegalità che si comprendono mano a mano che ci si immedesima nei personaggi. Il cast, con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, già di suo promette molto bene e sicuramente non deluderà.