Ad Alba il teatro si fa "Fisico": nella capitale delle Langhe tre giorni di spettacoli col meglio dei più importanti festival di settore

Cinque compagnie internazionali scelte all'interno di una rosa di oltre 100 candidature, tre giorni di esibizioni in tre diversi teatri cittadini. "Fisico" offre uno sguardo appassionato e competente su un preciso linguaggio artistico, proponendo, ad Alba, ciò che di meglio hanno da offrire i più importanti festival di settore.



Il direttore artistico della rassegna, Tom Corradini, sintetizza così la filosofia del festival: "Abbiamo iniziato questo percorso spinti da una visione: creare un festival di spettacoli fruibili da spettatori di qualunque nazionalità, grazie all'universalità del linguaggio del teatro fisico e dell'espressione corporea".



"Fisico", evento internazionale nella sua essenza, scommette sulla città di Alba e sul suo dinamismo. Una premessa esplicitata dallo stesso Corradini: "Sono convinto che Alba, per dimensioni, storia e inclinazione, sia il luogo ideale per crescere. Vogliamo gettare le basi per un festival che non attragga solo un pubblico diversificato, ma che possa diventare un importante centro di ritrovo per operatori professionali con un interesse specifico per questo tipo di teatro".



La rassegna può contare sul sostegno delle istituzioni locali che guardano con interesse a questa novità. Mauro Carbone, direttore dell'Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero: "Un'iniziativa che ha tutte le carte in regola per affermarsi nel panorama culturale cittadino. Una vetrina internazionale che si farà apprezzare per l'originalità dei suoi contenuti".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Carlotta Boffa, assessore alla Cultura del Comune di Alba: "Una tre giorni dedicata ad approfondire un linguaggio artistico poco conosciuto, un'esperienza che, sono sicura, avvicinerà al teatro molti giovani. Prezioso arricchimento dell'offerta culturale cittadina".



Lo storico Teatro Sociale Giorgio Busca ospiterà, nella sua sala storica da oltre 200 posti, gli spettacoli in cartellone, ma non sarà unico polo della kermesse. Ciò che rende speciale "Fisico", svelando la sua natura ibrida, è la scelta di incoraggiare una fruizione del teatro che includa anche luoghi che sperimentano e intercettano nuovi linguaggi. Giovanna Stella, responsabile organizzativo di "Fisico" e direttrice artistica de “Il Teatrino” di via San Paolo, spiega:"Il Teatrino ha compiuto due anni e la curiosità dimostrata dal pubblico merita nuove meraviglie. 'Fisico' sarà artisti internazionali e teatro come non lo si conosceva: poche parole e corpi che raccontano".



Terza stazione del festival è il centro giovanile H-Zone, che farà la sua parte ospitando alcuni spettacoli nella sua sala da 80 posti. L'adesione del centro giovanile albese, forte dell'esperienza di "H-Zone in scena", manifesta la volontà di aprirsi a un pubblico giovane. Il desiderio di attrarre ragazze e ragazzi è ribadito da Marco Sugliano, responsabile per la gestione e lo sviluppo della kermesse: "Quando Tom mi ha proposto di aiutarlo a organizzare un festival internazionale di teatro fisico ho pensato fosse un'ottima occasione per Alba. 'Fisico' intende promuovere cultura e arte nella nostra comunità, creare occasioni di incontri e valorizzare gli spazi aggregativi presenti in città".





Gli spettacoli



ONE MORE? Compagnia In-SENSO (Francia)

Danza contemporanea. Un viaggio corporeo alle radici del Tango. Un intreccio sensuale di corpi che si aprono e donano l'un l'altro,sterno contro sterno, cuore contro cuore. Uno spettacolo che va oltre i confini della danza contemporanea invitandoci a una nuova esperienza sensoriale. Un passo l'uno verso l'altro, inevitabile smarrirsi lungo la strada, il preludio alla scoperta di un'identità nascosta e, forse, più autentica. Novità assoluta del Festival Avignone Off 2019.



Venerdì 14 Febbraio h. 21.00 Teatro Sociale Giorgio Busca.



THE SENSEMAKER Woman's move (Svizzera)

Teatro danza – comicità fisica. La relazione tra un'aspirante candidata a un posto di lavoro e un centralino automatico. Può l'umanità della donna avere la meglio sull'inflessibile intelligenza artificiale? Una sapiente mescolanza di danza e teatro, per raccontare la distopia. Si ride e si riflette sul nostro rapporto con la tecnologia. Metafora sospesa che intrattiene e non rinuncia a inquietare. Come se, scrive la critica, una puntata di Black Mirror prendesse forma sul palco. Vincitore del premio “Outstanding Theatre” al Festival di Edinburgo 2019.



Venerdì 14 Febbraio ore 10.00 Teatro Sociale Giorgio Busca (rappresentazione riservata alle scuole)

Sabato 15 Febbraio ore 21.00 Il Teatrino



SEULE EN RUE - Coline Mercier (Francia)

Clown moderno, nuveau cirque. Un clown alla ricerca del proprio equilibrio. Il contorcersi della sua immagine apre uno spazio di riflessione sul femminile. L'invito al viaggio, esteso a tutti, non si può dire con certezza dove condurrà. Percorso libero e un po' folle, infiniti motivi per stupirsi. Premio del pubblico al Festival du Nez Rouge di Montbéliard 2019.



Sabato 15 Febbraio ore 19.30 H Zone

Domenica 16 Febbraio ore 19.30 H Zone



SPAVENTATI PANETTIERI Collettivo Clown (Italia)

Clown e comicità fisica. Eccentrici panettieri, con velleità circensi, iniziano a far lievitare, dall'impasto del pane, scherzi e giochi di ogni sorta. Avvolti da nuvole di farina magica, tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti di un mestiere antico, i due irresistibili fornai danno vita a gag di ogni tipo! Nuovamente in Italia dopo un lungo viaggio intorno al mondo.



Sabato 15 Febbraio ore 16.30 H Zone

Domenica 16 Febbraio ore 16.30 H Zone



SBADABENG Anselmo Luisi (Italia)

Body percussion e teatro fisico e comico. Un uomo, da solo, su un palco. Nessun oggetto, nessuno strumento se non il proprio corpo. Un viaggio a cavallo tra musica e teatro che farà scoprire situazioni sonore inaspettate passando per il canto, il mimo e la percussione corporea. Comico, folle, originale.



Sabato 15 Febbraio ore 18.00 il Teatrino

Domenica 16 Febbraio ore 15.00 il Teatrino





Extra-Festival

Non solo spettacoli, Fisico coinvolge i propri spettatori anche con workshop e incontri di approfondimento. Venerdì 14 Febbraio, ore 18.30, il Teatrino ospita il seminario aperto “Che cos'è il teatro fisico?”. La mattina di sabato 15 Febbraio, è dedicata al workshop di Body Percussion, a partire dalla ore 10.00, sempre nei locali del Teatrino. La sera, tutti invitati in H-Zone per l'After Show Party, ore 23.30.