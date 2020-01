Ironika veste e coordina il primo Barolo & Barbaresco World Opening a New York

Ironika accompagnerà il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani nello sbarco a New York con oltre 200 produttori al primo Barolo & Barbaresco World Opening.

È tutto pronto per la prima edizione del Barolo & Barbaresco World Opening, l’iniziativa ideata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani dedicata ai due grandi rossi piemontesi.

Il 4 febbraio 2020 operatori del settore e consumatori avranno l’occasione di assaggiare i vini di 220 produttori di Barolo e Barbaresco nel centralissimo Center 415 a Manhattan.

Ironika ne ha curato la comunicazione creando un logo, realizzando messaggi pubblicitari di grande impatto visivo (che per l’occasione saranno “on air” sui più prestigiosi schermi di Times Square) e disegnando e organizzandone gli spazi e l’allestimento scenografico.

La degustazione è rivolta a buyer, importatori, distributori, ristoratori, giornalisti e altri professionisti di settore.

Dalle ore 18 è anche prevista una sessione per il mondo consumer. La giornata successiva sarà invece dedicata alle nuove annate di Barolo (2016) e Barbaresco (2017): una commissione composta dai 100 migliori palati – Masters of Wine, critici, giornalisti e Master Sommeliers – provenienti dai cinque continenti giudicherà le due annate con un punteggio in centesimi che verrà rivelato durante una prestigiosa cena di gala nel cuore del World Trade Center.