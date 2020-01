Passione Vespa: Alba apre la stagione dei raduni in Piemonte

Ritorna puntuale, e sono già 18 le edizioni, il Vespa Raduno Nazionale “Città di Alba”, quest’anno in versione invernale.

Sotto il patrocinio del Vespa Club d’Italia, che in Piemonte aprirà con questo raduno il Campionato Turistico 2020, i vespisti sfideranno il freddo e raggiungeranno la splendida cornice della città delle Cento Torri, provenienti da tutta Italia.



L’intento di questo raduno è ritrovarsi, con qualsivoglia condizione meteorologica, nel mese di febbraio, sfidando così il “Generale Inverno”, per condividere col Vespa Club Alba una giornata di socializzazione, di divertimento e, non ultimo, di beneficienza a bordo della Vespa.



Durante il “Vespa Treffen 2020”, i vespisti partecipanti avranno l’opportunità di gareggiare tra di loro con la kermesse di “Vespa lenta”, una gara di lentezza, dove si dovrà percorrere nel maggior tempo possibile un tracciato di 15 metri lineari, per aggiudicarsi il Trofeo “Vespa Lumaca ad Alba 2020”.



Il “Vespa Treffen 2020” si aprirà domenica mattina nel piazzale dell’oratorio del Duomo di corso Michele Coppino con una tazza calda di vin brulè, che i vespisti potranno sorseggiare in compagnia e iniziare nel miglior modo possibile una giornata all’insegna dell’aggregazione e nel nome della Vespa.

Al termine della gara di “Vespa Lenta”, il Vc Alba accompagnerà tutti i partecipanti a una parata in sella alle Vespa per le vie della città.



All’insegna della sfida, contro il freddo, in primo luogo, con la gara di Vespa Lenta, poi, la volontà del Vespa Club Alba è anche quella di riuscire nell’intento benefico che si è proposto, ovvero donare l’intero ricavato della manifestazione all’associazione albese AMA.le Iqsc2 per la ricerca delle malattie genetiche che, e per l’occasione, una rappresentanza dell’associazione sarà presente al raduno con il proprio gazebo.



IL PROGRAMMA DEL RADUNO

Ore 8,30 Apertura iscrizioni e parcheggio interno riservato agli iscritti.

Ore 9,00 Vin brulè, thè e biscotti.

Ore 10,00 Gara di Vespa Lenta (gara di lentezza in vespa, su tracciato, cronometrato - Trofeo Vespa Lumaca ad Alba 2020)

Ore 11,30 Parata per le vie di Alba (a seconda delle condizioni meteo)

Ore 12,00 Premiazioni e Saluti.

Ore 12,30 Distribuzione di Polenta e Salciccia.



La manifestazione è riservata ai soli vespisti iscritti al Vespa Club d’Italia con tessera in corso di validità 2020 e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.