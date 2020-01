Smog: a Saluzzo l’alta pressione provoca qualche sforamento delle polveri sottili, ma al di sotto delle soglie da “semaforo rosso”

“I dati sulla qualità dell’aria di Saluzzo sono del tutto in linea con quanto registrato nelle stazioni della provincia di Cuneo”. Sono emersi “superamenti del limite giornaliero delle polveri sottili”, così come in “tutto il bacino Padano”, determinati “dall’alta pressione persistente”.

A dichiararlo l’Arpa Piemonte, nell’ambito del monitoraggio della qualità dell’aria dell’ex capitale del Marchesato. Il risultato delle analisi condotte sinora, aggiungono dall’Agenzia regionale per l’ambiente “non ha riscontrato alcun inquinamento da ‘semaforo rosso’”.

L’8 gennaio scorso, infatti, in piazza Garibaldi ha fatto comparsa il laboratorio mobile per il monitoraggio dell’Arpa. La stazione mobile rimarrà in città per almeno due mesi, al fine di misurare le concentrazioni nell’aria degli agenti inquinanti per i quali la normativa stabilisce dei limiti per la protezione della salute.

Nel mirino, tra gli altri, anche i valori di polveri sottili, PM10, ossidi di azoto, benzene, ozono.

L’Arpa, sul territorio regionale, garantisce un’azione di monitoraggio grazie alla presenza di stazioni fisse di misurazione. Queste dispongono della strumentazione automatica per la determinazione del PM10, valore che sono in grado di produrre il giorno successivo a quello di misura.

Per le stazioni di monitoraggio fisse, l’Arpa pubblica quotidianamente i dati sul proprio sito internet, utilizzandoli anche per il protocollo operativo antismog: quello che – per intenderci – determina eventuali restrizioni o blocchi della circolazione.

Nei laboratori mobili, come quello presente in questi giorni di Saluzzo, lo strumento che misura le concentrazioni giornaliere di PM10, da confrontare con il limite normativo, è un “campionatore gravimetrico”.

“Come previsto dalla normativa di riferimento – spiegano da Arpa – lo strumento campiona giornalmente le polveri su filtro. La determinazione gravimetrica viene poi eseguita in laboratorio, dopo un condizionamento per 48 ore in condizioni controllate di temperatura e umidità.

Questo comporta che la di PM10 pertanto si ottiene in ritardo rispetto al campionamento. Va però ricordato che i filtri che usiamo nei laboratori mobili permettono, in una fase successiva, di eseguire ulteriori analisi, per determinare le concentrazioni di metalli e idrocarburi policiclici aromatici presenti nelle polveri”.

Questa metodologia di raccolta e analisi dei dati comporta che, ad oggi (31 gennaio) per Saluzzo siano disponibili soltanto i dati di PM10 campionati dal 9 al 19 gennaio.

“Sono tuttavia preliminari – sottolineano dall’Arpa – e solamente al termine della campagna di misura saranno analizzati nel loro complesso, elaborati e sottoposti alla validazione definitiva.

Terminata la validazione e l’elaborazione dei dati, produrremo una relazione tecnica dettagliata che sarà disponibile on line”.

Il sindaco della Città, Mauro Calderoni: “L’argomento è delicato, quindi è necessario approfondire i dati con cautela e coscienza, evitando notizie errate ed allarmistiche.

Il monitoraggio l’ho chiesto io, proprio in ragione di una situazione generale difficile. Per ora a Saluzzo non emergono criticità tali da attuare le misure previste dal piano antismog”.