Va in pensione il dottor Marco Merlano, per 23 anni direttore dell'Oncologia di Cuneo

Il dottor Marco Merlano, dal 1997 direttore dell'Oncologia Medica dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, da domani 1° febbraio sarà in pensione.

Classe 1953, genovese di nascita, chiude una fase importante della sua vita e della sua carriera. Da domani si dedicherà all'attività privata ma soprattutto alla ricerca, dividendosi tra l'istituto di Candiolo e l'ospedale di Cuneo, dove sarà operativo come presidente della Fondazione Arco.

"Nel 1997 il reparto era costituito da due ambulatori e 7 posti letto per il day hospital. Adesso il reparto è decisamente cresciuto e conta anche su 10 gruppi interdisciplinari di cura, 8 letti di degenza a ciclo continuo. Il personale medico è passato da 5 a 13 unità e i casi trattati da 250 a 1000 ogni anno. Facciamo ricerca a livello globale, con tre biologi dedicati, in convenzione con la fondazione Arco. In più, abbiamo pubblicato 150 articoli di ricerca in riviste internazionali. Lascio quindi una struttura funzionante e affidabile, di cui vado fiero".

Il dottor Merlano parla anche di come siano cambiate e migliorate, in questi anni, le cure oncologiche: "Io dico sempre che il valore di una struttura si valuta per la professionalità di chi ci lavora, al di là dell'umanità, che è spesso, e comprensibilmente, quella che il paziente valuta".

E ancora: "Il cancro non è una malattia, ma 244 malattie. Io sono specializzato in otorino-laringoiatria. Ci sono pazienti che hanno detto di non conoscere la mia faccia. Ebbene, per me è un motivo di vanto. Non esiste la possibilità di sapere tutto. In base al tipo di patologia, i pazienti vengono indirizzati dal professionista giusto per loro. Per me, aver diretto un reparto così complesso è stato soprattutto questo: sapere sempre da chi mandare un paziente. Sono l'equipe e l'interdisciplinarietà a rendere eccellente un reparto".

Merlano evidenzia come ci sia stata una grande innovazione nelle terapie, negli anni, e di come sia migliorata la speranza di guarigione, grazie soprattutto alla ricerca e alla dedizione dei medici. "Vado via con l'insegnamento dei miei pazienti - conclude. Godersi le cose, perché non sai per quanto tempo lo potrai fare ancora".