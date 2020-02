A Bricco de Faule, Novello, Bandito e Roreto, l'inglese si vive già alla scuola dell’infanzia

Alle Scuole dell’Infanzia di Bricco de Faule (I.C. Cherasco, capofila del Progetto English living), Novello (I.C. La Morra), Bandito (I.C. Bra 2) e Roreto, grazie a un progetto didattico di rete innovativo, rispettoso della naturale curiosità dei più piccoli, i bambini possono imparare l'inglese con le insegnanti e l’esperta madrelingua Claire Moscatelli, attraverso esperienze di full immersion, in un contesto fortemente suggestivo. L’inglese viene respirato nella quotidianità scolastica e accompagna i momenti di vita quotidiana dei bambini: si canta, si balla, si gioca!

Già nell’anno scolastico 2018/2019 è stato possibile ampliare l’offerta formativa delle scuole della rete grazie al contributo ottenuto partecipando al bando “English Time” della Fondazione CRC. Nell’anno scolastico in corso il progetto continua grazie all’intento educativo delle insegnanti e al contributo della Fondazione CRC e del signor Giuseppe Piumatti di Bra Servizi che crede in quest’esperienza educativa.

Questo progetto di sperimentazione di pratiche educative innovative coinvolge i bambini della scuola dell’Infanzia (per Novello anche la scuola Primaria, classe 1a) ed ha come obiettivo principale il permettere ai bambini di alimentare il desiderio di avvicinarsi a una seconda sonorità oltre quella materna, attraverso esperienze di “bagno linguistico” per un totale di 70 ore per scuola.

L'approccio ludico crea un contesto pragmatico e autentico. Si ascolta e si parla in un'altra lingua non perché bisogna impararla, ma perché permette di partecipare a un gioco, di simulare una situazione, di interagire con gli altri. Il gioco diventa il contenitore concreto nel quale inserire parole, azioni, significati. Grazie agli intenti del progetto l’avvicinamento alla lingua inglese avviene in modo naturale e gioioso, interessante e significativo. I bambini imparano divertendosi, sono incuriositi da nuove sonorità linguistiche e molto coinvolti nell’interazione.

Il progetto verrà proposto anche nell’anno scolastico 2020-2021 per 70 ore di full immersion con la madrelingua per ogni scuola dell’Infanzia della rete (Bricco de Faule, Novello, Bandito e Roreto) .