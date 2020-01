Nella biblioteca di Alba Dario Apicella legge “Il nido dei libri!”

La Biblioteca civica di Alba ha in programma martedì 4 febbraio 2020, alle ore 17, il laboratorio di lettura intitolato “Il nido dei libri!”.

Dario Apicella racconterà tante storie, ad alta e a bassa voce, abbinandole a storie cantate per avvicinare i più piccoli con allegria ai libri, alle illustrazioni ed ai suoni. L’età consigliata è 1-3 anni.

Apicella è narratore, attore e animatore culturale. Frequenta la Scuola di recitazione del teatro Stabile di Genova. In teatro lavora con Pino Petruzzelli ed è autore e interprete di narrazioni e spettacoli per bambini, ragazzi e adulti. Si occupa di promozione alla lettura e storytelling. Conduce laboratori teatrali e di lettura ad alta voce per bambini, ragazzi e adulti.

È tra i formatori di volontari accreditati dal programma nazionale Nati per Leggere ed è autore di libri e canzoni per l’infanzia.

La partecipazione alla lettura è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione.

Il ciclo “Una storia tira l’altra…” fa parte del progetto Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei.