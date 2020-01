A Dronero i ragazzi del progetto Drum Theatre, per una serata di percussioni e teatralià

Sabato 1 febbraio 2020, l’Unitalsi, sottosezione di Saluzzo, si racconta a Dronero, al Teatro Iris, alle 20,45, in una serata di emozioni con i ragazzi del progetto Drum Theatre di Sergio Cherubin con il loro laboratorio del battito.

Il presidente della sottosezione, Gianfranco Bianco, i volontari e i soci invitano ad un laboratorio misto di percussioni e teatralità che fa incontrare le persone tra i silenzi dei tamburi, dove l’accoglienza e l’accettazione della “diversità” sono intesi come valori aggiunti nel percorso umano.

Drum theatre è un progetto nato oltre 15 anni fa, inizialmente composto da soli bambini e ragazzi con diversa capacità, in cui la costanza, l’impegno e la gioia di stare insieme ha portato questo gruppo a solcare palchi importanti come quello del Papa e in televisione (finalisti a “Italia’s got talent”) e ad avere all’attivo centinaia di concerti in Italia e in Svizzera. Drum theatre rappresenta l’incontro con una emozione pura, profonda e arcaica.

Ideatore, regista e conduttore di questo straordinario progetto è Sergio Cherubin che, attraverso ritmo, teatro e cuore ha dato vita a nuove forme di arte e comunicazione. Alla serata si uniranno i ragazzi della Cooperativa “Il ramo” di San Rocco di Bernezzo che, con alcuni bambini di Dronero, ci scalderanno con le loro creazioni musicali. Questa serata di condivisione, organizzata con il Comune e la Parrocchia di Dronero, sarà occasione per parlare di volontariato e disabilità, attraverso testimonianze ed esperienze e soprattutto attraverso il sorriso di chi cerca nell’altro un compagno di viaggio e dove si potrà, con un abbraccio, condividere la bellezza che ci circonda. Un anonimo diceva… dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il piu’ bello del mondo.