Anche Radio Piemonte Sound e Amica Radio tornano al Festival di Sanremo

Anche quest’anno Radio Piemonte Sound e Amica Radio saranno presenti al Festival di Sanremo.

Per l’occasione la radio si “trasferirà” nella Città dei Fiori per una lunga diretta a partire da lunedì 3 febbraio fino a sabato 8 per seguire la gara canora più importante d’Italia, con tutte le sue vicende e sviluppi giorno per giorno.

Numerosi saranno i collegamenti giornalieri, dalla mattina fino a poco prima dell’inizio delle serate, che conterranno notizie, indiscrezioni, curiosità, commenti e ovviamente le parole dei protagonisti dell’edizione 2020 e di tutti coloro che vivono il Festival in prima persona.

Per portare il pubblico ancora di più nel cuore della manifestazione, Radio Piemonte Sound pubblicherà in tempo reale, sulle sue pagine Facebook e Instagram, foto e video delle conferenze stampa dei cantanti ed ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston e seguirà anche gli eventi correlati al Festival per far vivere a 360 gradi l’appuntamento musicale più atteso dell’anno.

La squadra sarà composta da Luisella Mellino, che sarà presente nella storica Sala Stampa “Roof” dell’Ariston facendo cosi parte anche della giuria, affiancata da Mirko Merlino e Marco Malinki, che saranno nella Sala Stampa “Lucio Dalla” al Palafiori. Insieme racconteranno le emozioni della kermesse e tutto ciò che non si vede in televisione, come le prove delle canzoni in gara e tante altre sorprese che ogni anno il Festival di Sanremo regala.

Si partirà con i primi collegamenti di lunedì 3 febbraio, in diretta sulle frequenze FM 101.400 per Radio Piemonte Sound e 88.350 per Amica Radio, ma anche sulle radio con tecnologia DAB e in streaming su www.radiopiemontesound.it, sulla pagina Facebook e sull’app per iPhone e Android.