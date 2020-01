Conko: musino da vecchietto, con un'età da ragazzino!

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.



Oggi vi presentiamo due cani e due gatti.

Conko, cane dolcissimo che sembra anziano per via della barbetta bianca, ma in realtà è giovanissimo, ha due anni soltanto! Va d accordo con tutti, maschi e femmine ed è dolcissimo con i bambini: Vi aspetta!



Marina è una dolcissima cagnolina di appena due anni che è stata abbandonata a Monticello d' Alba: ha girato per quasi due mesi nelle strade senza lasciarsi avvicinare. È buonissima, ma molto timida, appena prende confidenza è diventa appiccicosa come una cozza! Venite a conoscerla, è una cagnolina tutta da scoprire!



Gipsy gatta nera trovata a Bra, già sterilizzata: nessuno l’ha reclamata, cerchiamo quindi per lei una famiglia che l 'accolga.



Questo micio bianco e rosso, di appena due anni cerca una famiglia: è molto buono e socievole, terilizzato, test Fiv e Felv negativi!



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino).

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697