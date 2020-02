“Ridateci l'acqua per bagnare i campi! È il nostro pane!” Agricoltori di Borgo e San Rocco chiedono la riapertura del canale Bealera Nuova

Non hanno acqua dal 13 agosto 2019, da quando tre abitazioni in via Grandis a Borgo San Dalmazzo sono state dichiarate inagibili per evidenti crepe formatesi improvvisamente sulle facciate. Il dissesto era stato causato da un'infiltrazione di acqua del vicino canale irriguo “Bealera Nuova” che da allora, per ovvie ragioni di sicurezza, è appunto chiuso.

Sono passati 5 mesi e mezzo e la situazione non è cambiata. Le case restano inagibili, la strada a senso alternato con impianto semaforico. Ma soprattutto resta il problema irriguo.

Quel canale infatti portava l'acqua ai campi verso l'altipiano di Cuneo.

Ciò significa che tutti gli agricoltori in zona via Candela a Borgo San Dalmazzo e in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo da oltre 5 mesi e mezzo sono senza acqua.

La passata stagione fortunatamente non è stata compromessa grazie ad un autunno particolarmente piovoso. Tutti speravano in una breve risoluzione del problema che, tuttavia, tarda ad arrivare.

E ora si teme per la prossima semina. L'appello accorato arriva da tutti gli agricoltori della zona che coltivano soprattutto carote e fagioli: “Ridateci l'acqua per bagnare i campi! È il nostro pane!”

In difficoltà anche i tanti allevatori che autoproducono il mangime per gli animali e hanno bisogno di acqua. Si tratta di tante piccole aziende a conduzione familiare che vivono solo di agricoltura e allevamento.

Difficile dare delle tempistiche sulla risoluzione del problema: è in corso una causa che vede coinvolti i proprietari delle abitazioni, il comune di Borgo San Dalmazzo e il Consorzio Irriguo Bealera Nuova. Per risolvere temporaneamente il problema irriguo era stata ventilata l'ipotesi di bypassare le case e, senza manomettere nulla, posizionare dei tubi per poter riaprire il canale e riportare l'acqua all'altipiano. Soluzione che, al momento, pare sia stata bocciata.

“Purtroppo è tutto fermo – commenta il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta -. È tutto nelle mani dei tecnici e del tribunale. Il comune è parte lesa. Al momento non si possono dare tempistiche sulla risoluzione del problema”.

Il canale nel frattempo è stato tenuto pulito dagli agricoltori ma, essendo secco da oltre 5 mesi, appare a tratti sporco e pieno di rovi, come si evince dalle foto.