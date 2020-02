Caraglio, da aprile rimossi i contenitori per la raccolta di sfalci e potature, il servizio diventa domiciliare

Come già succede in alcuni comuni limitrofi anche a Caraglio dal mese di aprile 2020 il servizio di raccolta del Verde (sfalci e potature) subirà delle variazioni. Verranno rimossi tutti i contenitori stradali in quanto il servizio si trasformerà in domiciliare e a pagamento da parte degli utenti che ne vorranno usufruire, a fronte di un costo fisso annuo.

Occorre innanzitutto ricordare che per gli sfalci verdi vi sono molteplici possibilità per lo smaltimento. Il migliore, dal punto di vista economico ed ambientale, è il compostaggio domestico.

L’Amministrazione Comunale incentiva l’abitudine al compostaggio domestico, attraverso l’autosmaltimento della loro parte umida, formata prevalentemente da scarti di cucina e materiali di origine vegetale. I cittadini che aderiscono all’iniziativa possono usufruire di una riduzione della TARI del 20% sulla quota fissa. Per ottenere l'agevolazione è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo a disposizione presso l’ufficio tributi o scaricabile dal sito web del Comune.

La seconda alternativa è portare gli sfalci verdi al centro di raccolta intercomunale (area ecologica) di via Mistral a Caraglio aperto 6 giorni su 7.

Per quanto riguarda la raccolta con i cassonetti il Comune di Caraglio ha dato mandato al Consorzio Ecologico Cuneese di consegnare a tutte le famiglie che ne facciano richiesta un cassonetto per gli sfalci verdi da tenere nella proprietà privata ed esporre il giorno di raccolta previa prenotazione. I contenitori potranno essere da 660 litri o 360 litri, verranno forniti in comodato d’uso dal Comune tramite il Consorzio Ecologico Cuneese, il servizio comporta il pagamento dal 2020 di un costo fisso annuo, stabilito per l’anno corrente in Euro 85,00, che dovrà essere pagato solamente dagli utilizzatori, secondo le modalità comunicate agli utenti richiedenti.Occorre sapere che il costo del servizio di raccolta del verde sino al 2019 è stato pagato da tutti i contribuenti nella tassa dei rifiuti (TARI) in quanto il servizio con cassonetti stradali era utilizzabile da chiunque.

È opportuno inoltre ricordare per chiarezza che le aree esterne ai fabbricati (giardini, orti, cortili, ecc.) non sono computate ai fini della tassa rifiuti. Gli utenti interessati sono pertanto invitati ad utilizzare il modulo di richiesta cassonetto scaricabile dal sito www.comune.caraglio.cn.it o reperibile in Municipio. Tale modulo dovrà essere compilato e trasmesso entro il 29/02/2020 via e-mail al seguente indirizzo protocollo@comune.caraglio.cn.it oppure via pec a protocollo.caraglio@legalmail.it oppure consegnato a mano presso l’Infopoint attivo il mercoledì presso il municipio (piano terra, ore 9-12).

Considerato che verranno rimossi tutti i contenitori stradali attualmente presenti, qualora ci siano dei cassonetti comunali all’interno delle proprietà private dovranno essere, allo stesso modo, esposti a seguito della prenotazione per il loro svuotamento e la loro rimozione, in caso contrario non verranno più considerati all’interno del nuovo servizio.Lo svuotamento del cassonetti avverrà, in futuro come in passato, previa prenotazione al solito n° verde 800.654.000 da linea fissa, oppure al 0171.697062 da cellulare o tramite messaggio Whatsapp al 3666700689.