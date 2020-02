Conclusa un'importante fase dell'addestramento in alta Valle Susa per i reggimenti della Granda (gallery)

I plotoni dei reggimenti della Brigata - equipaggiati per il combattimento in ambiente montano ed invernale - si sono confrontati in un’impegnativa serie di prove topografiche, sci-alpinistiche e di soccorso in caso di valanga, alternate a sessioni di tiro con armi portatili e lancio di bomba a mano.

L’addestramento si è articolato sulle medesime prove che vedranno impegnati oltre un migliaio di militari di tutti i reparti alpini nell’esercitazione Volpe Bianca - Ca.S.T.A. (Campionati Sciistici delle Truppe Alpine), importante momento di verifica dell’addestramento nel saper operare in ambiente montano innevato in programma nelle vallate olimpiche dell’Alta Val di Susa dal 9 al 12 marzo prossimi.

Sin dall’inizio del periodo invernale le attività in montagna della “Taurinense” si sono susseguite senza soluzione di continuità. L’addestramento sci-alpinistico rappresenta per le Truppe Alpine uno dei momenti fondamentali della loro formazione specialistica. I numerosi corsi svolti nella stagione invernale permettono agli Alpini di approfondire la conoscenza dei materiali e del loro corretto uso, forniscono i concetti base relativi al fenomeno nivologico, onde poter prevenire i rischi valanghivi, e li addestrano alle tecniche di autosoccorso e soccorso organizzato in ambiente montano. Sicurezza e soccorso sono, infatti, elementi che caratterizzano l’impiego delle Unità Alpine.

Il quotidiano addestramento che la “Taurinense” svolge in montagna non mira solo a migliorare gli aspetti prettamente operativi, bensì è rivolto anche ad incrementare la sicurezza dei cittadini. Nuclei di Assistenti Militari alle piste da sci sono presenti nei comprensori piemontesi della Via Lattea, Bardonecchia, ed in quelli abruzzesi di Campo Imperatore e Campo Felice. In provincia il personale del 2° reggimento alpini, del 1° reggimento artiglieria da montagna e del 32° reggimento genio guastatori, sono presenti nei comprensori di Frabosa e Prato Nevoso.

Sempre in tema di sicurezza in montagna, gli Alpini della “Taurinense” effettuano rilevamenti meteo-nivometrici per il Meteomont, il servizio gestito dal Comando delle Truppe Alpine di Bolzano che, attraverso una rete di stazioni automatiche e manuali, monitorizza costantemente i valori di temperatura, umidità, precipitazioni, stato e quantità della neve, con particolare attenzione al pericolo di slavine e valanghe. Questi dati vengono raccolti ed elaborati per fornire ai cittadini i bollettini di avviso utilizzati anche dai servizi di Protezione Civile.

Attualmente i Reggimenti della “Taurinense”, che insistono nella provincia di Cuneo, stanno conducendo dal 25 gennaio e fino al 9 febbraio una serie di iniziative, in favore dei cittadini, presso il centro del paese di Limone Piemonte e gli impianti sciistici di “Limone 1400”. L’attività, condotta dai nuclei Meteomont, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione, la sicurezza e il soccorso in montagna attraverso l’illustrazione delle molteplici capacità delle Truppe Alpine, mostrando ai visitatori l’utilizzo del sistema ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga) e la lettura del bollettino meteonivologico, specificando inoltre tutti quegli accorgimenti fondamentali per vivere la montagna in sicurezza. Ciò costituisce un segno tangibile dell’esistenza di consolidati rapporti che uniscono l’Esercito alla cittadinanza.