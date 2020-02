Il Borgo e il Castello collegati da un ascensore inclinato panoramico: a Dogliani un progetto da quasi 2milioni di euro

È stato consegnato lo studio di fattibilità tecnico - economica relativo alla realizzazione del collegamento tra Piazza don Delpodio e Piazza Belvedere mediante un impianto funiviario terrestre.

La struttura attuale di Dogliani è composta da due centri storici disposti su due livelli: il Castello, che domina la collina ed il Borgo nella parte inferiore, racchiusa da due porte medievali. Nasce quindi la necessità per il paese di creare sinergie tra i due nuclei per favorirne la fruibilità e rendere così un unicum il centro storico, valorizzandone le caratteristiche.

La soluzione progettuale si pone l’intenzione di limitare il traffico veicolare nei due centri storici, per favorirne l’accessibilità pedonale. Ecco dunque la possibilità di collegare il Borgo con il Castello con un ascensore inclinato panoramico totalmente automatico ad uso pubblico.

Si tratta di un ascensore inclinato ad una via di corsa, equipaggiato con cabina da 15 persone, con una lunghezza inclinata di 86 metri e un dislivello di 44 metri. È in grado di svolgere servizio pubblico diurno e notturno, con trasporto in salita ed in discesa, anche di persone con capacità motoria ridotta e di biciclette.







Dati tecnici

Il costo presunto per la realizzazione dell’opera, incluse le stazioni di valle e monte, ammonta a circa 1.900.000 €.

Lo studio di fattibilità ha anche preso in considerazione i costi di manutenzione che, verosimilmente, dovrebbero essere ricondotti all’Agenzia regionale di Trasporti, essendo l’ascensore inquadrato come mezzo di trasporto pubblico alternativo.

È stato avviato un tavolo di confronto con gli Enti preposti, per individuarne i finanziamenti, attraverso Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).