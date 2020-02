Pensionamento per il comandante della Polizia stradale di Mondovì Angelo Di Palma

Ieri, 31 gennaio 2020, il Sostituto Commissario della Polizia di Stato, comandante della Sottosezione Autostradale di Mondovì, Angelo Di Palma, è andato in pensione dopo una lunga carriera dedicata alla Polizia di Stato e soprattutto alla Polizia Stradale.

Il Comandante di Mondovì è stato un riferimento non solo per la Polizia Stradale del cuneese e del Piemonte ma anche a livello centrale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Una carriera la sua, spesa per la Polizia Stradale al servizio del Paese, improntata al senso del dovere ed alla formazione e crescita professionale di tutto il personale operante nel delicato settore della sicurezza stradale.

Il SIULP Cuneo a nome dei tanti colleghi che hanno lavorato e ne hanno apprezzano il carisma, la professionalità, la preparazione e il valore di uomo al servizio dello Stato, augura una pensione lunga e soddisfacente.

Al collega e amico, ispettore Superiore Carlo Biestro, appena insediatosi nella cittadina monregalese in sostituzione del Comandante Di Palma, il SIULP di Cuneo rivolge i migliori auguri per il nuovo incarico appena ricoperto e per le nuove sfide da affrontare nella specialità della Polizia di Stato.