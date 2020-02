Salute e accoglienza dei migranti: convegno a Cuneo il 14 febbraio

“La salute e l’accoglienza delle popolazioni migranti: tra utopia e realtà”, è il tema dell’evento organizzato dall’Asl CN1 in collaborazione con l’associazione italiana Amici di Raoul Follereau, in programma a Cuneo (sala congressi della Provincia, corso Dante 41) il 14 febbraio prossimo (orario 9-16).

Spiegano gli organizzatori: “Nonostante la storia dell’umanità, fin dai tempi più remoti, sia stata modellata dai flussi migratori dei diversi popoli, sembra che l’attuale naturale migrazione degli esseri umani verso il Continente Europeo crei una destabilizzazione mai registrata in passato.

Il sistema di accoglienza si trova impreparato di fronte agli arrivi non programmati e, soprattutto, viene a mancare la capacità di un’accoglienza “transculturale”, basata sulla conoscenza delle tradizioni etno-culturali del migrante. Su tale principio, ogni intervento di accoglienza e di cura, può diventare fonte di arricchimento sia per chi accoglie e sia per chi è accolto”.

Al convegno si confronteranno operatori sociali e sanitari per capire come raggiungere questo obiettivo.

Ospite d’onore sarà Alfredo Ancora, psichiatra e psicoterapeuta, membro dell’International Society for Academic Research on Shamanism (ISARS) dirigente medico della Psichiatra del dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma B. Previsto anche l’intervento di Fredo Olivero, per portare il punto di vista della Caritas Piemonte.

È possibile consultare programma dettagliato e iscriversi on line, anche come partecipanti esterni interessati a queste tematiche. www.formazionesanitapiemonte.it