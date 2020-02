San Michele Mondovì incontra l'assessore regionale all'Agricoltura Protopapa: chiesti finanziamenti per il canale irriguo Carneroli

Così, Gabusi ha fatto da tramite, fino a giungere alla mattinata di ieri, nel quale la delegazione comunale di San Michele Mondovì ha intavolato una proficua discussione con l'assessore Protopapa, al quale è stato domandato un supporto economico per la situazione relativa al canale irriguo Carneroli.

"Siamo stati accolti dal dottor Protopapa nel suo studio presso l'assessorato a Torino - ha commentato Michelotti -. Lo ringrazio per la sua disponibilità, per l'attenzione nei confronti delle nostre richieste e per i suggerimenti trasmessi".