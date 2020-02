Vittima del gesto antisemita di Mondovì: Aldo Rolfi ospite a "Che tempo che fa"

"Juden hier" , "ebrei qui" . L'ignobile scritta antisemita, comparsa sulla porta d'ingresso dell'abitazione che fu della partigiana di Mondovì Lidia Rolfi nella notte fra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, continua a far parlare di sé.

Nella serata di domenica 2 febbraio Aldo Rolfi , figlio della donna deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück, in Germania, parlerà delle difficili ore vissute a "Che tempo che fa", trasmissione condotta da Fabio Fazio .

Sarà l'occasione non soltanto per rivivere una triste e vergognosa pagina di storia monregalese, ma anche e soprattutto per raccontare all'Italia intera chi è stata Lidia Rolfi.