A Cuneo nasce FioritoShop!

L’e-commerce www.fioritoshop.it stato allestito per consentire sia prenotazioni per successivi ritiri in negozio, sia ordini per consegne a domicilio per Cuneo e dintorni, consentendo quindi al cliente di effettuare le proprie scelte anche comodamente da casa.

“Non è stato facile trasmettere sul sito la ricchezza del nostro assortimento e la molteplicità delle realizzazioni floreali che l’estro creativo consente” dice Gabriella Demaria, titolare dell’attività, “ma ne siamo comunque riusciti a rappresentare una buona campionatura”.

“La decisione di affiancare un e-commerce all’attività regolare in negozio è un passo praticamente naturale ormai nel 2020” aggiunge il marito Carlo “e a maggior ragione questo servizio può costituire un’interessante alternativa per i nostri clienti che devono percorrere distanze rilevanti solo per venire da noi e lasciarci un ordine.”

Nel webshop www.fioritoshop.it gli articoli sono esposti sia per categorie merceologiche che per occasioni d’uso o ricorrenze, permettendo una consultazione più agevole e focalizzata da parte dell’utente. Per il pagamento è possibile usare la carta di credito, Paypal o anche Satispay.

E’ possibile visionare il negozio on line cliccando sul link www.fioritoshop.it

Il negozio di Fiorito a Cuneo, in Corso Garibaldi 7 (tel. 0171/66650) è aperto 7 giorni su 7 (da lunedì a sabato con orario continuato 8:30-20 e domenica 9:30-13:00).

Facebook www.facebook.com/fioritocuneo

Instagram www.instagram.com/fiorito_cuneo/