Conosciamo Daniele Saltarelli: chi è il nuovo agente per il Piemonte di Vaila SpA

Nel mondo del lavoro odierno la sinergia diventa sempre più importante per aumentare le energie, abbattere le distanze e offrire il miglior servizio. E la storia che vi raccontiamo oggi vede proprio due eccellenze, una Ligure e una di livello nazionale, incontrarsi e stringersi la mano per lavorare insieme in Piemonte.

Nello specifico, stiamo parlando di Daniele Saltarelli, stimato professionista nel settore tende da sole di Vado Ligure, in provincia di Savona, che con l’inizio del 2020 è il nuovo agente Vaila S.p.A. per il Piemonte.

Con oltre trent’anni di esperienza nell’assemblaggio ed installazione tende da sole, Saltarelli nel Savonese è una figura di riferimento in questo campo, conosciuto e apprezzato per la sua competenza, professionalità, la sua capacità di offrire alla propria clientela sempre il consiglio giusto accompagnato da una parola gentile per trovare insieme la soluzione ottimale. Inoltre il rapporto tra Saltarelli e Vaila S.p.A. è già di lunga data, essendo l’installatore vadese a sua volta cliente di questo marchio prestigioso da oltre vent’anni.

“L’azienda mi ha incaricato di individuare nuovi rivenditori per il Piemonte e così ho deciso di mettermi in gioco in questo nuovo ruolo. Conosco i prodotti e sono in grado di fornire consigli sia dal punto di vista tecnico, sia da quello commerciale”, ci racconta Daniele Saltarelli, che tratterà nel suo catalogo diverse tipologie di articoli, dalle tende da sole, alle pergole, fino alle zanzariere.





Vaila S.p.A., con sede a Roma, rappresenta da oltre 40 anni un’azienda-simbolo in Italia nella fornitura tende e accessori. Con una struttura articolata in oltre 18mila metri quadri di siti industriali si occupa di ogni dettaglio della lavorazione del prodotto “in casa”: la fonderia, il laboratorio tessile, la falegnameria, la produzione e la verniciatura, tutto rigorosamente “made in Italy”. Tutto ciò è ulteriormente servito da una capillare rete di trasporti in tutta l’Italia e un ricco parco mezzi di propria dotazione su tutto il territorio del Piemonte.

Qualità, cura del dettaglio, bellezza del prodotto, affidabilità costruttiva e bellezza si incontrano in un catalogo di articoli che oggi rappresenta il risultato di oltre quarant’anni di sincera passione italiana.

Per chi desiderasse prendere contatto con Daniele Saltarelli, agente Vaila S.p.A. per il Piemonte, i recapiti cellulare ed e-mail sono i seguenti: 3714894913; danisalt.vailaspa@gmail.com

I recapiti dell'azienda invece sono:

E-mail: info@vailatende.it

Sito: www.vailatende.it