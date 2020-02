Inaugurato il Type Club di Centallo: un punto di riferimento per la “movida” cuneese (VIDEO e FOTO)

Un punto di riferimento per la “movida” della Granda, un locale di aggregazione sociale per giovani e “meno giovani” con serate danzanti: dal liscio, al latino fino alla musica commerciale. Dal 29 febbraio sarà aperta la vera e propria discoteca con possibilità di organizzare gustosi apericena, mentre da quest’estate si aggiungerà la sala estiva.

Alla classica domanda “cosa fare questa sera?” il Type Club risponde con una ricca proposta adatta alle esigenze di tutti. Una grande sala da ballo in cui danzare, ascoltare musica e gustarsi buon vino e buon cibo in compagnia.

“Siamo pronti a offrirvi tantissimi servizi - commenta Enrica Penzo , titolare del Type Club - con serate per tutti i gusti. La vera novità sarà dal 29 febbraio quando partiremo con la discoteca. Questo è il nuovo abito di un locale storico, di qua sono passate generazioni, noi vogliamo far sì che ce ne siano tante altre.”

“Forniremo un nuovo punto di riferimento per i giovani del Cuneese - conclude Loris Quaranta cotitolare - Vedere tutte queste persone mi riempie di orgoglio, per me è stata una sfida, ho sempre ambito ad avere un qualcosa di mio ed essere un punto di ritrovo per tanti giovani è davvero motivo di orgoglio. Siamo qui e daremo il massimo”.