Carnevale, teatro, musica e tanti eventi: cosa non perdersi nel primo weekend di febbraio

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Divertirsi sulla neve

Se vuoi trascorrere il fine settimana sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Sabato 1° febbraio Pian Munè a Paesana propone la realizzazione della “Running Sunset Snow” una manifestazione sportiva di corsa su piste innevate e battute. Percorso perfettamente corribile avvalendosi della stradina che dalla base della seggiovia sale, senza impegnative difficoltà tecniche, prima alla stazione di arrivo per poi discendere transitando nel suggestivo “villaggio” delle Meire di Pian Croesio. Circa 8 Km con 400 metri scarso di dislivello. Gara serale (ore 16,30 il ritrovo e ore 18,15 la partenza) per approfittare, tempo permettendo, della luce naturale della luna e per ammirare, nel transito, la suggestiva illuminazione di Pian Croesio.

Informazioni e iscrizioni: www.wedosport.it

Domenica 2 febbraio è in programma una ciaspolata con gli amici a quattro zampe; ritrovo alle ore 9.30 a Pian Muné, per una camminata di circa 90 minuti con i cani al guinzaglio. Alle 10 è prevista la partenza per la ciaspolata lungo l’itinerario panoramico “Meire Pian Croesio” e arrivo al Fontanone, il punto panoramico sul Monviso, per la foto ricordo. Pranzo facoltativo al rifugio in quota alle ore 13 al prezzo convenzionato di 15 euro (antipasto, piatto a scelta, dolce, acqua). La durata della camminata è di circa due ore. Info: www.pianmune.it

A Bagnolo Piemonte la sera di sabato 1° febbraio torna il “Drinky bob”: spassosa discesa in bob su pista illuminata. A seguire, dj set in baita al Rucaski. Info: www.rucaski.com

Tanti eventi questo fine settimana a Prato Nevoso: sabato è prevista la Bike to Hell, gara goliardica non competitiva sulle piste da sci di Prato Nevoso.

Un evento adatto a tutti, che vuole far provare un'esperienza nuova sulla propria bicicletta, senza tralasciare una buona dose di adrenalina e di competitività.

Info: www.pratonevoso.com e www.facebook.com/BikeparkPratoNevoso

Sabato e domenica la gamma 4MaticTour torna in pista con la nuova edizione del Tour con Test Drive ad alta quota, dj set, intrattenimento e gadget esclusivi. Info: www.mercedes-benz.it

Domenica 2 febbraio è in programma una ciaspolata con la Rossa Panoramica.

Info: www.facebook.com/lacanunia





Limone Piemonte ospiterà, sabato 1° febbraio, lo Skitour gourmet, giornata dedicata all’incontro tra alcuni dei prodotti regionali più amati e apprezzati e le stazioni sciistiche del Piemonte, mete predilette da tutti gli amanti della montagna e luogo perfetto per assaporare pienamente quei gusti che costituiscono un caposaldo imprescindibile della tradizione enogastronomica del territorio. L’iniziativa consentirà agli sciatori di conoscere ed assaporare alcuni dei prodotti di eccellenza della tradizione piemontese e Limone Piemonte accoglierà, nel suo scenografico comprensorio, i prodotti Bra DOP, Salame Piemonte IGP, Raschera DOP che, insieme al Barbera, saranno disponibili in degustazione e declinati in una ricetta ad hoc presso le 8 baite: I Laghetti, La Baita al Sole, La Grogia, Capanna Niculin, Baita2000, Chalet 1400, Le Marmotte, Frontera.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Appuntamenti con il Carnevale

A Revello è previsto un fine settimana ricco di divertimenti. Sabato 1° febbraio, dalle 14 alle 17,30, festa in maschera per i bambini con merenda. A seguire, festa di Carnevale delle maschere revellesi: dalle 20 alle 21, cena self service a 15 euro (con una bevanda compresa).

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria presso il Bar bocciodromo. Alle 21,30 presentazione ufficiale delle maschere di Carnevale. Dalle 23, festa mascherata in Musica. Domenica 2 febbraio alle 16, al santuario di San Biagio, cioccolata calda e vin brulè. Alle 20,30, esibizione delle ginnaste dell’Asd Relevè. Alle 21, concerto del grande coro della Diocesi di Saluzzo “J 4 Joy”, con ingresso libero. Info: www.visitrevello.it

A Busca proseguono i festeggiamenti del Carnevale. Sabato 1° febbraio, presso la Tensostruttura dell’Area Capannoni, alle 14.30 ci sarà il Carnevale dei bambini con le maschere, animazione, ballo in maschera e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi. Alle 22 festa della birra in maschera con il DJ Don Paolo. Durante la serata sarà premiata la maschera più originale.

Domenica 2 febbraio, dalle 14.30 è in programma la Gran Sfilata dei carri allegorici con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca. Alle 18.30 presso la Tensostruttura nell’Area Capannoni inizierà la distribuzione della gran polentata preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca. Alle 21.30 è prevista la serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band. Ingresso gratuito. Info: www.comune.busca.cn.it

L’associazione Centallo viva organizza per domenica 2 febbraio il Carlevè d’le masnà, con la collaborazione degli Alpini e dell’Avis che offriranno vin brulè, cioccolata calda, pop corn e bugie. Dalle 14,30 è in programma la sfilata delle maschere, lo spettacolo di magie del mago Zapotek e animazione con la musica di dj Sandon. Info: www.comune.centallo.cn.it

Il Carnevale di Mondovì è uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi della Città e danno il via ai festeggiamenti in maschera. La manifestazione inizierà il 1° febbraio con la presentazione della Bela Monregaleisa alle ore 11 nella Sala del Consiglio al primo piano del Palazzo Comunale presentazione del Carlevè ‘d Mondvì e della Béla Monregaleisa 2020. Alle ore 20,30 Cena Inaugurale presso la Ca’ del Moro.

Info: www.facebook.com/carnevaledimondovi

Manifestazioni varie

Sabato 1° febbraio alle ore 21.30 presso il Palazzetto dello Sport di Roccabruna si terrà una serata danzante. Suonerà l’orchestra “I Figli delle Stelle”. Durante la serata ci sarà l’esibizione del gruppo ballerini della scuola "Imperial Dance Academy".

Domenica 2 febbraio a Dronero ci sarà il mercatino di antiquariato e artigianato in esposizione con banchi ben allestiti e merce di qualità in Piazza Martiri della Libertà.

Info: www.cuneomanifestazioni.it

Sabato 1° febbraio a Priocca d’Alba sono in programma tombola e polentata: la cena a base di polenta, salsiccia, spezzatino e gorgonzola è prevista alle ore 19.30 e alle 21.00 ci sarà la tombola con ricchi premi. Appuntamento presso la nuova palestra comunale di via Giardina. Non è necessaria la prenotazione. Info: www.facebook.com/Proloco-Priocca

A Vezza d’Alba si svolgerà sabato 1° febbraio, alle 20.30, nel salone manifestazioni di piazza San Bernardo, la tombola benefica dell’Avis. Per tutti ci saranno premi e uno spuntino al termine della serata; con il ricavato si sosterranno tutte le spese del gruppo Avis e ogni anno un’offerta va alle iniziative a favore dell’Africa. Negli anni scorsi i proventi sono stati dati al Burkina Faso; quest’anno saranno devoluti alle iniziative per l’Uganda.



Al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Alba si terrà sabato 1 e domenica 2 febbraio la fiera “Sposi nelle Langhe”, evento rivolto alle coppie in procinto di sposarsi e che durante i giorni di manifestazione cercano il meglio per organizzare le proprie nozze.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare oltre 35 espositori delle merceologie più diverse: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento. Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e non da ultimo le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele. Info: www.fierasposinellelanghe.it

Tutti a teatro!

A Busca, nell’ambito della rassegna teatrale “Il teatro fa il suo giro” la stagione teatrale “Spaesamenti” 2019/2020, propone per domenica 2 febbraio, alle 17.30 “Valentina vuole”, una favola di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. Valentina è sempre arrabbiata e urla perché vuole tutto sempre di più. Forse le manca qualcosa, ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. Info: www.comune.busca.cn.it

A Fossano, al Cinema Teatro I Portici, torna la rassegna “Domeniche a Teatro” dedicata ai ragazzi e alle famiglie. Domenica 2 febbraio, alle ore 16, andrà in scena la Fondazione TRG onlus con lo spettacolo Terrarium. Tre fratelli sono stati messi a zappare, seminare e, chissà mai, raccogliere i frutti del loro lavoro ma... come faranno con le libellule, le coccinelle, le formiche, i coleotteri, i ragni e tutte le altre migliaia di specie che sembrano prediligere il loro balcone?

Sarà attraverso il gioco e la curiosità di voler comprendere la loro natura, di provare ad imitarli, che i tre riusciranno a convivere con queste creature meravigliose e tenaci. I tre protagonisti offriranno al pubblico lo spunto per riflettere sul necessario rispetto ed equilibrio che ciascuno deve al Pianeta, anche in relazione ai piccolissimi abitanti della terra, dell’acqua e dell’aria e, non dimentichiamolo... questi piccoli animali potrebbero diventare il nostro futuro commestibile... (o no?).

Info: https://i-portici.net/domeniche-a-teatro-2020

La rassegna "Teatro e Musica" di Bagnolo Piemonte riporta sul palco del Silvio Pellico il Gruppo teatrale villarettese. La compagnia "di casa" nel prossimo fine settimana proporrà il nuovo lavoro dal titolo "L'era encaminasse mal...ma dzora d'le nebie a j'è sempre el sol", con un primo spettacolo sabato 1° febbraio alle 21, in replica domenica 2 alla stessa ora. Prenotazioni: 331-8628359.

Info: www.enteteatro.it

A Saluzzo “Fnestre an sël Po” è il titolo della commedia piemontese in due atti di TreMaGi, curatori anche della regia, che la Compagnia teatrale Carla S. di Torino porterà in scena sabato 1° febbraio alle 21 al teatro Don Bosco. Ingresso a offerta libera. Prenotazioni: 324-0431347 ore pasti, da giovedì a sabato. Info: www.facebook.com/teatrodonboscosaluzzo

A Piasco, per la 26° rassegna di teatro piemontese, sabato 1° febbraio la compagnia teatrale di Bene Vagienna “Banda Brusca” presenterà “Ogni lasciata è persa”, commedia brillante in due atti di Laura Salvoro. Appuntamento alle 21 presso la sala polivalente. La storia si svolge in una piccola pensione del nord Italia dove vivono uomini soli alla ricerca di un rifugio per l’improvvisa perdita dei legami matrimoniali o di convivenza. Info: www.piasco.net

Sabato 1° febbraio alle ore 21 presso il teatro comunale di Sommariva del Bosco la compagnia teatrale Der Roche di Montaldo Roero propone “A.A.A. fratelli benestanti, Signorini, lieve difetto fisico, desiderosi di affetto, conoscerebbero scopo matrimonio…”. Si tratta di una farsa in due tempi di Marco Voerzio, con la regia di Gianpaolo Montisci. L’ingresso è libero. Nella pensione di madama Elvira, vedova piuttosto sui generis, albergano tre matote stagionate che sognano l’amore e sono devote ad una guida spirituale molto particolare.

Appuntamento dunque alle ore 21 di sabato 1° febbraio nel teatro comunale di viale Scuole a Sommariva del Bosco. L’organizzazione è di Area 30 in collaborazione con il Comune. Ingresso libero.

A Monforte d’Alba domenica 2 febbraio alle 17 al Comunale, arriva il secondo appuntamento di Monforteatro con uno spettacolo preceduto da tè e pasticcini offerti dalla compagnia Coincidenze. Sul palco, la compagnia braidese Gli scampoli, che presenterà “Il matrimonio... nella buona e nella cattiva sorte!”, commedia che racconta come si trasforma un matrimonio (un bel matrimonio!) in commedia. Gli Scampoli portano l’esperienza di vent’anni di scena, con l’accompagnamento di un coro, i 4&4 otto, un ottetto vocale a cappella che sin dal debutto ha riscosso grandi consensi.

Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze

Un salto indietro nel XVIII secolo: al Cinema Vekkio di Corneliano arrivano dall’Irlanda le melodie dei balli popolari. L’appuntamento è per le 17.30 di sabato 1° febbraio. Alle 19.30 la pausa per la cena condivisa, poi, ritorno in pista alle 21 per un’immersione nel turbinio di passi collettivi, evoluzioni di coppia e soliste, accompagnati da melodie come Antrim square, Connemara e Ballyvourney. Costo del biglietto per un pezzo d’Irlanda calato nel Roero: cinque euro.

Ancora un’artista argentina a colorare il calendario di Burattinarte: domenica 2 febbraio, alle 16.30 al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba è attesa un’artista che ha ottenuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo: Veronica Gonzalez ha incantato con il suo teatro dei piedi e promette di conquistare anche Corneliano con “C’era due volte un piede”. Lo spettacolo durerà circa 50 minuti. Info: www.burattinarte.it

Sabato 1° febbraio alle ore 21 nella sala polivalente comunale di Niella Tanaro l’Associazione culturale Compagnia Teatro Piemontese “Scrussìa” di Pianfei presenterà la commedia “L’estetista”, tratta da “La gelosia si diverte” di Franco Roberto. Lo spettacolo teatrale in tre atti rientra quale quarto appuntamento della VI edizione della rassegna “Niella a teatro” stagione autunno-inverno 2019-2020, organizzata dalla Associazione turistica “Pro Niella Tanaro” in collaborazione con il Comune e la Compagnia teatrale dei Commedianti niellesi.

Prevendita dei biglietti (99 comode poltroncine) ed info presso la “Pro Niella Tanaro”. Costo del biglietto: euro 7,00. Info e prevendite: Pro Niella Tanaro, tel. +39 349 147 4366 (Piercarla).

Appuntamenti musicali e culturali

Ad Alba sabato 1° febbraio è in programma “Omaggio a Ennio Morricone”, concerto di presentazione della 27ª edizione del Concours Mondial de Bruxelles, musica e proiezioni cinematografiche. Appuntamento alle ore 21 presso il Teatro Sociale “Giorgio Busca”. Ingresso libero su prenotazione. Info: www.albamusicfestival.com

Nell'occasione di quello che sarebbe stato il suo 28° compleanno (31 gennaio) l’associazione “Lia Trucco sempre in orchestra con te” intende ricordarla attraverso il Concerto per Lia. Domenica 2 febbraio, alle 17, nell’antico Refettorio dell'ex-convento di San Giovanni a Saluzzo si esibiranno alla chitarra Fabio Renda e Beniamino Trucco, su musiche di Rodrigo, Petit, Giuliani, Beethoven e Rota. In questa occasione viene proposto un programma coinvolgente che prevede sia trascrizioni che brani originali per duo di chitarre, con autori di livello assoluto. Durante il concerto si terrà una raccolta fondi a favore dei “Bambini di Kibiko” in Kenya, dove Rebecca Trucco (sorella di Lia) è impegnata in un periodo di volontariato. Al termine dell’esecuzione verrà effettuato un collegamento video con Rebecca che potrà così raccontare direttamente come verranno utilizzati i fondi raccolti. Ingresso libero.

Per la Rassegna musicale “Incontro d'Autore 2019/2020”, a Cuneo il 2 febbraio ci sarà un concerto in omaggio al compositore spagnolo Enrique Granados (1867 –1916) con Stefano Vagnarelli al violino, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Gianmaria Bonino al pianoforte.

Ingresso al singolo concerto, 5 euro; biglietti in vendita on-line sul sito www.promocuneo.it e la domenica in Sala San Giovanni dalle ore 15.00. Info: https://promocuneo.it

Sabato 1° febbraio, alle 21, presso i locali della Novella, in via Piumati 57 a Bra, dove è allestita la Mostra dei sessanta anni di Salesiani, si terrà il concerto per la festa di San Giovanni Bosco della banda musicale "G. Verdi" di Sommariva Bosco diretta dal maestro Davide Semprevivo.

La manifestazione ha lo scopo di ricordare i presidenti, i musici e i tanti benefattori che hanno reso possibili molte avventure della banda San Domenico Savio con ricordi importanti quali la visita al Quirinale durante la presidenza di Sandro Pertini, quella in Vaticano durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II sino alla partecipazione alla trasmissione di Canale 5 condotta da Corrado.

Info: https://salesianibra.it

L’auditorium Merula (via San Rocco n. 20 a Roreto di Cherasco) ospita sabato 1° febbraio alle ore 16.30 il concerto dei “Kinds of Magic – Queen Tribute Band”. Questa band nasce nel 2002, quando cinque musicisti fanatici dei Queen si incontrano con i loro strumenti nel classico garage, per divertimento. Ci è voluto molto lavoro sulla cura del sound, sulle armonie vocali, sull’impatto dell’esibizione, per cercare di rendere il giusto tributo a una delle più grandi rock band mai esistita, sempre tenendo a mente che i britannici Queen restano unici e inarrivabili. Ingresso libero. Domenica 2 febbraio appuntamento con il rock proposto dai Magnitudo5 ovvero quello classico: Queen, Ac-Dc, Whitesnake, Judas Priest, Alice Cooper, Ramones, Black Sabbath, Avenged Sevenfold, Steppenwolf e molti altri nomi blasonati della scena mondiale. Da non perdere questa interessante proposta che i Magazzini Merula (via San Rocco n. 20 a Roreto) ospiteranno nel proprio auditorium alle ore 16.00. Ingresso libero. Info: www.merula.com/eventi

A Montà, per inaugurare degnamente il restauro dell’organo della chiesa di Sant’Antonio la parrocchia ha organizzato un concerto che si terrà sabato primo febbraio, alle ore 21. I musicisti che si esibiranno saranno Fabio Tafuni e Giacomo Barbero.

Sabato 1° febbraio a Limone Piemonte è in programma il concerto del quintetto Pentabrass, che nasce nel 1998 ed è composto da artisti dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. È molto attivo a livello nazionale e internazionale, ed è ospite dei più importanti festival dedicati agli ottoni.

Appuntamento presso il Teatro a La Confraternita alle ore 19, con i Pentabrass; al termine, nel foyer del teatro, incontro con gli artisti e degustazione di vini in collaborazione le case vinicole Damilano Barolo, cantina Vietti e cantina Traversa. Ingresso gratuito

Info: www.facebook.com/AccademieInValle

A Cuneo domenica 2 febbraio, alle 16,00 appuntamento in Sala San Giovanni con la XV Rassegna Musicale Incontri d’Autore 2019/2020. Il concerto ha come programma l’omaggio al Compositore Enrique Granados con Stefano Vagnarelli al violino, Milena Punzi Anfossi al violoncello, Gianmaria Bonino al pianoforte. Info: https://promocuneo.it

A Racconigi, domenica 2 febbraio, ci sarà la visita guidata “Racconigi, città della seta”. Ancora pochi sanno che la città fu uno dei più importanti nonché apprezzati centri di produzione del filato di seta dal XV al XX secolo. Dalla piccola produzione artigianale si passò a fine Seicento a quella su grande scala e l'evoluzione di questa produzione creò notevoli cambiamenti in città.

Una passeggiata nel centro storico di Racconigi unita alla visita al Museo Giardino della Civiltà della Seta permette di capire come vennero affrontate le novità, le emergenze, i problemi sociali, ma anche perché oggi il borgo presenta una ricca ed importante stagione artistica ed architettonica settecentesca. Info: www.cuneoalps.it

Sempre a Racconigi domenica 2 febbraio il castello sarà aperto con ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti. Visite: al castello alle ore 11, alle 14,30 ed alle 16; alla città alle 16, con partenza dal palazzo comunale. Info: www.visitracconigi.com

La Fondazione Ferrero di Alba ospita dal 1° al 4 febbraio la mostra “Il cioccolato, cibo degli dei”. Bianco, al latte e fondente, il cioccolato ispira gli artisti dell’Associazione italiana artisti pubblicitari, organizzata dal comitato monegasco dell’“Association international des arts plastiques auprès de l’Unesco”. Gli artisti presenti saranno Olivia Blanchard, Christian Bonavia, Paolo Canciani, Michel Claret, Jean Gaulther, Viviane Marchioni, Daniel Menini, Moya, Mary Laure Pastorelli, Marie Scarton, Bolonie Shuhaibar,Wolf Thiele, Marie Tirole, Silvia Venutied ed Elisabeth Wessel. Le opere sono soggetti originali, lavori unici realizzati con le tecniche più varie che raccontano il cioccolato e la sua storia. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30.

Info: www.fondazioneferrero.it

Nel Complesso monumentale di San Francesco, a Cuneo, è stata allestita la mostra “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto” con alcune delle opere di uno degli scultori più importanti e conosciuti a livello mondiale, il garessino Giuseppe Penone. A Cuneo sono esposte fino a domenica 2 febbraio Matrice, Suture, Dafne, Gesti Vegetali e Identità, sculture che nascono da una riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali, in un sofisticato gioco di giustapposizioni e rimandi.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a domenica 2 febbraio. Nel fine settimana sono in programma alcuni eventi gratuiti.

Sabato 1° febbraio, alle ore 15,30, sarà possibile percorrere l’allestimento dedicato all’opera di Penone con l’accompagnamento di Enrico Perotto, che guiderà la visita improntata ad una visione storico-critica “Ombre, respiri, impronte, spazi. Visioni interiori nel fluire della vita”.

Sempre sabato, alle ore 17, gli studenti del METS porteranno in San Francesco il loro progetto che unisce musica elettronica e performance “La presenza sonora del vuoto. Sculture di suono espandono le opere di Giuseppe Penone”.

Domenica 2 febbraio, alle ore 15,30, con la visita guidata “Alla scoperta dell’opera di Giuseppe Penone”, Francesca di Paolo porterà il pubblico ad avvicinarsi all’opera dell’artista: dalle origini montane alla fama mondiale, verrà presentata la storia di uno scultore alla ricerca dell’essenza dell’uomo. Info: www.fondazionecrc.it

A Limone Piemonte, grande successo per la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita nel salone del Grand Palais Excelsior. Sono esposte le oltre 80 opere del maestro americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. La rassegna, aperta gratuitamente al pubblico, è visitabile fino al 15 marzo.

Aperta nei week end con il seguente orario: sabato e domenica 10-13 e 15-19.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte