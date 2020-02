Conto alla rovescia per Sanrito, l'alternativa cuneese al Festival di Sanremo

Conto alla rovescia per il "Sanrito Festival, piccolo festival di grandi canzoni”, in programma il 7 e 8 febbraio all'auditorium del "Varco" in via Pascal 7 a Cuneo.

Un evento alternativo e scanzonato al Festival di Sanremo, che celebra quest'anno l'edizione numero 70.

In gara dieci cantanti in arrivo da tutta la Granda e fuori provincia, a sfidarsi in diversi stili musicali con brani inediti in lingua italiana. A sostenerli, gli arrangiamenti originali della The Chromatic Orchestr.

- Andrea Ciuchetti, "Cristiana"

- Andrea Marzolla, "Santi da bar"

- Eugenio Rodondi, "Temporale"

- Fabrizio Tonus, "La bellezza vera"

- Giuseppe Quattromini, "Sono africano"

- Glomarì, "Paura e camomilla”

- Incantastorie, "Terrabuona"

- Niccolò Maffei, "Noia"

- PROTTO, "9! 9! 9!"

- Puso, "La canzone senza dopie"

I cantanti saranno giuducati da una giuria di esperti di musica e giornalisti. Gli ospiti saranno: Tony Vernice da Torino e Carol Mello (Brasile); il venerdì Orchestra della Centrale e Piccola Orchestra Modulare.

In occasione del sesto anno, l’Open Baladin ha realizzato anche una birra dedicata all'evento, Sanrito. Il locale domani 2 febbraio presenta il terzo concerto anteprima del festival. Alle 21 si esibirà il noto percussionista senegalese Samuel Zinsou Idrissa dei Doum Doum Fola assieme ad alcuni elementi dell'orchestra.

Il post evento, sia venerdì 7 che sabato 8 febbraio, sarà in Birrovia a Cuneo.

COSTI

- singola serata (7 o 8 febbraio): 12 euro

- abbonamento festival (due sere): 20 euro

ORARI

- dal lunedì al venerdi, 14:30-18:30

- sabati pre-festival dalle 15 alle 18

- domeniche pre-festival dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

1) VENDITA DIRETTA presso Varco & Auditorium Foro Boario via Carlo Pascal 5L.

2) VENDITA ONLINE scrivendo a info@varco.space, con oggetto “Sanrito 2020”, indicando Nome e Cognome per ciascun biglietto che si desidera acquistare e specificando per quale serata si intende pagare il biglietto. Si riceverà una mail di conferma con le indicazioni per il pagamento Paypal e successivamente il biglietto.

3) VENDITA Satispay cercando San Rito 2020 sull’app e comunicando ANTICIPATAMENTE, tramite messaggio al 351 1297051, Nome e Cognome per ciascun biglietto che si desidera acquistare e specificando per quale serata si intende pagare il biglietto, oltre ad una mail a cui inviarlo. Si riceverà un messaggio di conferma per procedere al pagamento.