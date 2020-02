Domani grande sfilata dei carri allegorici a Busca, dove ha preso il via la 65^ edizione del Carlevè

Il Carnevale di Busca - giunto alla 65^ edizione - è iniziato con la consegna ufficiale delle chiavi della Città alle maschere. Alla serata hanno partecipato maschere provenienti da tutta la provincia accolti dalle maschere buschesi, Micon e Miconëtta, con il Panaté e la Bela Panatera e i Birichin e le Birichine.

Un ricco programmata iniziato il 31 gennaio e che domani, domenica 2 febbraio, dalle 14,30, vedrà il suo momento culminante: per le vie cittadine GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca



Ore 18,30 inizio distribuzione GRAN POLENTATA preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca: 7 euro (Polenta, tomino e dolce)



Ore 21,30 SERATA DANZANTE con l’orchestra MAURIZIO E LA BAND

Ingresso gratuito





“La festa mascherata – dice il sindaco, Marco Gallo - è per Busca un appuntamento molto atteso e seguito da tanti concittadini e da migliaia di visitatori che ogni anno vengono qui per l'occasione. Il Comune crede molto in questa manifestazione, tra le più importanti del programma annuale, ringraziamo perciò il nuovo gruppo di volontari impegnati a far proseguire la grande tradizione cittadina”.





Gli interpreti delle maschere