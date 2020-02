Inaugurata a Fossano la casa delle “Liste Ballario”

Le tre liste civiche che all’ultima tornata elettorale erano in appoggio alla candidatura di Cristina Ballario e oggi rappresentante in Consiglio Comunale dalla stessa Ballario e da Enzo Brizio hanno, da oggi, una casa tutta loro: una sede inaugurata questa mattina, sabato 1 febbraio, in via Garibaldi 33.

Accanto ai consiglieri Ballario e Brizio, molti esponenti delle tre liste civiche: Centro Lampadine, Convivendo e Concretamente e della giunta Tallone.

La sede sarà utilizzata dagli esponenti della lista come luogo di incontro e vi saranno organizzati dei laboratori.