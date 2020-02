Incidenti domestici: tre serate sulla prevenzione in Valle Grana e Maira

Le categorie di persone maggiormente colpite dagli incidenti domestici sono le donne (circa il 70%), seguite da anziani, disabili e bambini. Secondo i dati ISTAT oltre il 40% degli anziani che vive in casa, cade almeno una volta l’anno. Le cause di questi eventi possono essere svariate ma la maggior parte è prevedibile ed evitabile mediante l’adozione di comportamenti adeguati e di modifiche, anche piccole, degli ambienti di vita per renderli più sicuri.

Per questo motivo le Infermiere di Famiglia e Comunità dell’Asl CN1 incontrano la popolazione per sensibilizzare sul tema della sicurezza domestica.