Un nuovo ecografo per l'ospedale di Mondovì: è il dono della Fondazione BCC Pianfei e Rocca de' Baldi

Il direttore generale dell'Asl Cn1, Salvatore Brugaletta, ha invece commentato: "Non è un mistero che stiamo vivendo un momento di grande delicatezza, perché non abbiamo saputo ben programmare i livelli di formazione dei medici specialisti e, di conseguenza, abbiamo una carenza acuta e difficile da sostenere. C'è una sofferenza del sistema che non trapela, ma che grava sulle spalle degli operatori. Per questo, apprezziamo molto queste iniziative di solidarietà nei nostro confronti".