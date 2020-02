A Cuneo un evento per ricordare le donne che nel mondo rischiano la vita perché sono avvocati

Si è svolto il 24 gennaio, presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, l’evento “Avvocati difensori dei Diritti Umani”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo per commemorare la “Giornata Internazionale dell’Avvocato in Pericolo”. L’anno 2020, inoltre, è stato proclamato l’ “Anno dell’Avvocato in pericolo nel mondo”.

"In molti Stati – ha ricordato l’avvocato Sara Tomatis, Presidente del Comitato Pari Opportunità - la situazione è tale che gli avvocati subiscono intimidazioni e violenze solo perché “colpevoli” di difendere in autonomia ed indipendenza i diritti dei loro assistiti e il diritto alla difesa viene interpretato come “complicità”.

“Al fine di rafforzare l’azione di difesa nei Paesi dove si registrano le più gravi violazioni dei diritti umani è stato istituito l’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (OIAD) a cui aderisce anche il Consiglio Nazionale Forense” ha aggiunto il Presidente dell’Ordine Claudio Massa, invitato ad intervenire per ricordare il fondamentale ruolo dell’Avvocato nella tutela dei diritti umani.

L’evento si è concluso con l’intervento della giornalista e scrittrice Cristiana Cella, con lunga esperienza di Afghanistan, che ha pubblicato il libro “Sotto un cielo di Stoffa. Avvocate a Kabul”, una schietta e drammatica testimonianza di una delle parti del mondo dove essere avvocata può significare mettere a rischio la propria vita.